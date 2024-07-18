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李亦伸專欄／PLG在過去4年的「成功經驗」　現在還剩下多少價值？

▲李亦伸認為，PLG聯盟過去四年成功經驗，難以抹滅。PLG市場聲量、形勢、行銷戰略成功因「黑人」陳建州而起，這是功勞，無人可以取代，但也因黑人場外行為紛擾和爭議性而衰。（圖／記者陳明中攝）
▲李亦伸認為，PLG聯盟過去四年成功經驗，難以抹滅。PLG市場聲量、形勢、行銷戰略成功因「黑人」陳建州而起，這是功勞，無人可以取代，但也因黑人場外行為紛擾和爭議性而衰。（圖／記者陳明中攝）

文/特約作家李亦伸

台灣職籃P.League+聯盟過去四年成功經驗，難以抹滅。PLG市場聲量、形勢、行銷戰略成功因「黑人」陳建州而起，這是功勞，無人可以取代，但也因黑人場外行為紛擾和爭議性而衰，這是現實。

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「PLG成功經驗」，有幾個重大關鍵在正確時機結合，才能成事。

1、福爾摩沙夢想家凝聚力和股東百分之一百二十投入，這是無法比擬的熱情與組織動員力量。

2、新竹攻城獅得天獨厚的竹科資源和股東集結力量，這是只有竹科、企業、組織動員才有可能創造的形勢和產業文化。

3、富邦勇士用心用力經營，在行銷、產業、產品、職業運動文化樹立典範，富邦主場營銷和球星包裝是蔡承儒堅持的成功經驗。

4、新北國王投入極大資源和組織動員，即使國王主場聲浪和聲勢不如夢想家、攻城師、富邦三隊，但也創造許多市場趨勢和成功經驗。

5、桃園領航猿在聯盟形勢、各隊刺激和自我努力下，四年有成，觀眾人數、主場聲勢、球迷人數都有明顯提升。

PLG成功經驗不是靠那個人，那支球隊，或者是什麼成功機制，那是4-5支用心經營球隊、企業投資、股東企業組織動員，更重要的竹科特有城市企業能量，才共同創造出來聲勢與關注力。

台灣職籃最近分分合合，從分到合，合不成再分，前後不到半個月，PLG剩下富邦、鋼鐵人、台鋼、領航猿四隊，走了夢想家、攻城獅、國王。T1聯盟走進歷史，新聯盟TPBL（台灣職籃大聯盟）除了夢想家、攻城獅、國王三支前PLG球隊轉檯，還有中信、台新、雲豹、海神一共七隊。

▲P. LEAGUE+ 今（12）⽇進行2024年選秀會。（圖／PLG提供）
▲P. LEAGUE+在原有3隊出走的情況下，仍在本月12⽇進行2024年選秀會。（圖／PLG提供）
最新爆料，PLG和T1兩聯盟二合一談判，由於富邦少主蔡承儒堅持必須沿用PLG名稱、機制做為二合一新聯盟主軸，同時希望擁有相當主導權，但兩聯盟11隊多數理念不同，導致分裂，兩聯盟11隊二合一談判破裂。

如果PLG成功經驗那麼好用、寶貴，無法被取代複製，夢想家、攻城獅、國王三支經營行銷聲量算是PLG前四成功球隊何苦出走?

富邦現在新夥伴台鋼、鋼鐵人都未必有夢想家、攻城獅、國王這種組織動員能量和股東熱情，領航猿即使成長有所突破，但要達到夢想家、攻城獅、富邦主場那種能量、熱力、感染性，路還很長。

新賽季「PLG成功經驗」還管不管用，市場會給聯盟最大考驗，球迷會回應聯盟未來走向。

PLG過去四年成功經驗，貴在黑人能量、球團投資、竹科特性、股東組織動員力量，以及聯盟草創更多紅利，個人影響力有限，機制、名稱有多重要和感染力實在難說。

黑人藝人+名人光環和行銷吶喊、戰略、串連，竹科文化+企業組織動員，夢想家主場成功熱鬧經驗，更重要的是富邦球星和完整行銷戰略帶動性支撐，PLG成功經驗是所有「利多」元素和產業特質共同凝聚，並非什麼機制、框架或某個超人成功帶隊創造聲勢。

PLG在富邦帶隊下持續堅持自己PLG成功經驗，這很棒，TPBL在三支前PLG人氣球隊加持、刺激下，試圖營造全新形象和市場聲量，也很棒，兩個聯盟持續競爭、比較，球迷可以做出選擇，市場有更多交叉激盪和學習，這才是台灣職籃進步力量。

二合一沒有更好，兩聯盟對抗也不會更壞，如果兩聯盟可以「合作」打主客場，兩聯盟冠軍爭台灣大賽冠軍，這會是更完美藍圖。

▲新籃球聯盟TPBL會長莊瑞雄表示，11月開打沒有問題，請各界拭目以待。（圖／記者葉政勳攝）
▲新籃球聯盟TPBL共推立法委員莊瑞雄為首任會長，他表示聯盟在11月開打沒有問題，請各界拭目以待。（圖／記者葉政勳攝）

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