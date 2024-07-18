2024新北兒童藝術節　藝企合作打造暑期最歡樂的「怪獸王國」

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另外育秀教育基金會在市民廣場上的「育秀學園-QQ王國」攤位，則帶來豐富的闖關與DIY體驗活動，也安排劇團演出，傳遞食安教育；統一超商提供場域，讓小朋友體驗當小小店長的日常，親自參與收銀與補貨；台灣大哥大MyVideo則是與新北市藝文中心合作推出《怪獸電影院》，打造大小朋友最佳觀影體驗，同時新北市藝文中心也邀請親子風車圖書旗下知名的動畫作品FOOD超人舉辦「FOOD超人—兒藝節出任務特展」，透過精彩的互動體驗關卡，讓親子在玩樂中學習；此外，聯華食品與寶貝國際有限公司，提供健康飲品與小朋友喜愛的零食大放送，每日還有限量卡牌，完成指定任務即可兌換；周邊場域包含板橋大遠百、麗寶百貨也是卡牌收集區，歡迎小朋友們挑戰任務，獲得特殊卡牌！三皇生物科技股份有限公司贊助兒藝節活動消暑飲品，讓大家每天都充滿活力與正能量！
文化局感謝每個合作單位的參與，讓新北兒藝節活動內容更加豐富多彩，今年夏天，邀請大家和怪獸們一起探索怪獸王國，共度美好的暑假。
「2024新北市兒童藝術節」期間為7月13日至7月21日，更多訊息可上活動官網、新北市文化局臉書粉絲專頁或臉書搜尋「新北市兒童藝術節」查詢。