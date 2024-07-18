Bronny James總算突破心魔！首記三分球終出爐　先前16投全數落空

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湖人本場比賽對陣老鷹隊，半場打完以44：41取得3分些微領先，Bronny James此戰則是展現出不俗手感，個人半場出手6投4中，三分球則是2中1，得到9分1籃板。值得一提的是，Bronny半場攻下9分，是此戰雙方半場得到最多分數的球員，而9分也超越過去4戰下來Bronny的總得分，為其夏季聯賽單場得分新高。
Bronny切入沒要到犯規 吞夏聯個人第一次技犯
雙方易籃再戰後，第三節比賽Bronny James在一次切入突破上籃被對手破壞後，沒有要到犯規，進而向裁判抱怨，也吞下個人夏季聯賽第一次技術犯規，他在第三節則是出手2次皆落空，沒有攻下分數。末節比賽剩下三分多鐘時，Bronny再度在底線出手命中一記三分外線，個人得分來到了12分，也是他在夏季聯賽上首次單場得分突破個位數，總計此戰Bronny James共出手11投5中，三分球則是5投2中，得到12分1籃板1抄截，且僅發生1次失誤。
而日前湖人一哥「詹皇」LeBron James受訪時也談到，即將要跟兒子Bronny James在同隊打球，他說：「縱觀我的籃球生涯，這可能是我所取得的最偉大成就。我在個人層面上已經完成了一切，但沒有更大的成就，是能超越我能和兒子同場競技，這是我發生過最偉大的事。」
而被問到將如何與兒子Bronny James作為隊友相處，LeBron James則說：「這運作方式會跟其他隊友一樣，我要讓他承擔責任，當我做錯事時，他也應該讓我承擔責任。在場上我能把父親和隊友的身份區分開來，我認為隨著他繼續成長、隨著他繼續學習，我希望他也能把兒子和隊友的身份區分開來。 」