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清大女騎單車返校！遭機車男尾隨拍臀性騷　她怒報警：送他見法官

▲本月15日晚間，一名就讀清大的女學生，騎乘單車準備返校時，卻遭一名機車騎士尾隨、並遭對方襲臀性騷，讓女學生嚇壞。（圖／翻攝新竹大小事）
▲本月15日晚間，一名就讀清大的女學生，騎乘單車準備返校時，卻遭一名機車騎士尾隨、並遭對方襲臀性騷，讓女學生嚇壞。（圖／翻攝新竹大小事）

記者林盈君／綜合報導

本月15日晚間，一名就讀清大的女學生，騎乘單車準備返校時，卻遭一名機車騎士尾隨、並遭對方襲臀性騷，讓女學生嚇壞。事發後女學生決定報警處理，她將經過PO到臉書社團「新竹大小事」，希望民眾可以提供行車紀錄器畫面，以協助警方釐清案情。

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▲本月15日晚間，清大女學生騎乘單車返校時，遭一名騎乘Gogoro、頭戴桃紅色安全帽的男騎士尾隨、並遭對方襲臀性騷。（圖／翻攝新竹大小事）
▲本月15日晚間，清大女學生騎乘單車返校時，遭一名騎乘Gogoro、頭戴桃紅色安全帽的男騎士尾隨、並遭對方襲臀性騷。（圖／翻攝新竹大小事）
據了解，當天晚間，女學生騎單車行經光復路二段，遭一名騎乘Gogoro、頭戴桃紅色安全帽的男騎士尾隨，對方於燈光較暗的路段，對女學生襲臀性騷，嚇得她當場呆掉，事後女學生決定報警處理，上網求助網友，希望提供行車紀錄器畫面。

女學生表示，報警處理後，警方有查到該名男騎士的機車車牌，並希望網友可以提供行車紀錄器畫面，如果有犯案畫面當證據，就可以讓這名性騷男「送他去見法官」。女學生指出「如您在7月15日約晚上7:30，曾經過光復路二段，金城一路口與建功路口中間路段，拜託您檢查一下您的行車記錄器，任何事發附近的畫面都有幫助，謝謝您」。

▲本月15日晚間，清大女學生騎乘單車返校時，遭一名騎乘Gogoro、頭戴桃紅色安全帽的男騎士尾隨、並遭對方襲臀性騷。（圖／翻攝新竹大小事）
▲本月15日晚間，清大女學生騎乘單車返校時，遭一名騎乘Gogoro、頭戴桃紅色安全帽的男騎士尾隨、並遭對方襲臀性騷。（圖／翻攝新竹大小事）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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