柯震東路過舒華IG遭出征！TRASH鼓手揭本人私下態度大嘆：很心疼
男星柯震東在threads等社群平台上非常活躍，有「脆王」之稱。韓國人氣女團(G)I-DLE台灣成員舒華16日在IG發文，柯震東於貼文底下留言，沒想到慘遭到大批網友出征。柯震東昨（17）日出席活動時回應：「我只是一個路過的留言而已，如果造成大家或是她的困擾，我很抱歉。」而他的演藝圈好友TRASH樂團鼓手魁剛也發文曝光柯私下為人，大嘆：「為什麼這樣用真心愛大家的藝人會要遭受這麼多的責備……。」
記者許芷芸／綜合報導
近日柯震東因在舒華IG留言引發軒然大波，他本人也在昨（17）日出席時尚活動時低調回應：「我只是一個路過的網友，如果造成她或其他人困擾我很抱歉。」對此，TRASH鼓手魁剛透過Threads發文透露柯震東私下為人，表示在今年大港開唱音樂祭，他與柯震東走在路上時，即使當下正狼狽趕路，柯震東仍對每位上前來要拍合照的粉絲來者不拒。
事後，魁剛好奇私下問柯震東：「欸你這樣都不會感到麻煩或有點想要趕快抵達下一個地點而拒絕拍照的嗎？尤其今天又這麼熱我們又滿頭大汗的…」而柯當時則回應：「他們看到我一定是很開心才想要找我合照啊，白癡喔我感謝都來不及了我還拒絕…」魁剛寫下當時感受，坦言聽完後瞬間湧上羞愧感：「為什麼這樣用真心愛大家的藝人會要遭受這麼多的責備，甚至只是在其他藝人的貼文下留言而已。」
魁剛的貼文立刻引起粉絲熱議，掀起兩派討論，有粉絲認為「一頓怒罵的粉絲確實不理智，但很多追星人都把偶像當心頭肉，舒華被這樣造謠，他們這樣失控也是意料之內」、「嗚嗚終於有人出來說話」、「藝人也是人，憑什麼不能大大方方做自己，甚至連在其他藝人的貼文下留言也不行」、「真的超心疼」。
不過也有另一派網友認為，這並非只是在別人其他藝人的貼文底下留言這麼簡單，認為柯震東留言的貼文、時間點引發爭議，韓娛與台娛嚴苛程度差別很大，有粉絲表示生氣很正常，「柯沒有錯，但有點太置身事外的感覺，原本都不做事的公司都出來澄清，嚴重程度可想而知。」