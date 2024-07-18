全家霜淇淋買1送1！4款新造型「獵奇手裏劍、雪花」 販售門市曝
全家霜淇淋明（19）日起限時三天買一送一，並且即起再推四款全新造型，包含三角型、雙圓型、雪花型、手裏劍型，加上經典款及既有的特殊造型，合計共有7種霜淇淋造型，特殊造型全台僅50店限定，販售門市清單一次看。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋繼2021年、2022年先後推出討喜的「圓滾滾」、「萌布朗」霜淇淋造型後，即起驚喜推出四款全新特殊造型，包含三角型、雙圓型、雪花型、手裏劍型，加上經典款及既有的特殊造型，合計共有7種霜淇淋造型，即日起於全台50間限定店舖隨機登場。
【販售門市清單】
📍經典造型、圓滾滾、手裏劍型（New）、雪花型（New）四款隨機替換：基隆經國店、金瓜石黃金店、內科店、興安店、林慶店、中賓店、富邦店、永和正新店、林口正林店、新莊新建明店、桃園文中店、桃園大豐店、台中興安店、大肚王田店、沙鹿光榮店、沙鹿正德店、南投中寮店、南投新村店、高雄民益店、屏東大崇店。
📍經典造型、萌布朗、雙圓型（New）、三角型（New）四款隨機替換：澎湖民族店 （7/19起）、羅館店、寶興店、日祥店、三重永安店、蘆洲光華店、新莊新園寧店、淡水水源店、中壢富裕店、中壢忠孝店、中壢龍樹店、頭份大同店、后里六家店、台中軍福店、台中下石碑店、台中十八街店、台中金逢甲店、龍井向美店 （7/19起）、大里金城店、彰化林森店、大村寶村店、北斗冬瓜寮店、善化大同店、永康好康店、永康永德店、台南和順店、永康新長億店、仁德德南店、岡山彩虹店、屏東昌賢店。
並且7月19日起至21日康康五優惠，除了有霜淇淋買一送一外，還有杜老爺藍莓優格雪糕、FamiCollection旨味日式綠，同品項皆為買1送1，另外桂格美顏膠原莓果飲及桂格補氣養蔘蜂蜜飲則可任選買1送1，不論想消暑解渴、美顏顧健康，通通都能滿足！
此外，7月19日到7月22日在限定門市推出雪淋霜、酷聖石、思樂冰優惠，指定品項皆可享第2件10元；廣大網友狂敲碗、殷切期盼的「布丁焦糖淋醬」也將於7月19日起開贈！凡購買任一口味霜淇淋2支、或酷聖石複合店3oz冰淇淋任一杯，即贈限量「布丁焦糖淋醬」乙個！7月24日至8月6日還可享有冰品嘉年華第2件6折、哈根達斯任選2件79折3件75折等眾多優惠。