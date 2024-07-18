台新慈善、青少年基金會聯合宣傳！舞蹈家簡珮如代言鼓舞愛的力量

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青少年基金會主管機關教育部青年發展署副署長蕭智文指出，台新一直是共同推動公益及志願服務的好夥伴，在慈善中鼓勵社福團體踴躍提案，邀請大眾投票，協助對外發聲使其自立，面對志願服務中則呼籲青少年積極投入，並表揚服務事蹟，為台灣社會的未來種下公益無形資產，發揮愛的力量。
「您的一票，決定愛的力量」6家策略夥伴則投入不同提案領域，社福領域的王月蘭慈善基金會贊助兒少議題類公益團體，鼓勵國小以下學子參與「月蘭獎」。另同為社福領域的台北市艋舺龍山寺，以行善濟世精神，3年來贊助各類公益團體逾千萬，讓善款有效回饋社會。數位學習領域的中華電信基金會則支持偏鄉數位學習，協助社福單位及地方組織開創運用數位科技的更多可能。關心銀髮族群的中華民國老人福祉協會投入復能自立領域，邀團體為長輩打造具生活感的復能服務模式。台灣尤努斯基金會，提倡以永續的商業模式解決社會問題，在社會企業領域中鼓勵單位邁向永續經營。最後投入公益傳播領域的國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心，則號召35歲以下年輕人用短片展現台灣公益的影響力。
現場由國際舞蹈家簡珮如帶來世界級獨舞演出，並首映聯合宣傳影片「鼓舞每一分愛的力量」，其中簡珮如分享，以自身對舞蹈的熱愛及對生命的熱情，傳遞「一起為愛起舞」及「為愛舞所不能」的活動精神，啟發生命中的美麗和無限的能量。宣傳影片導演鄭乃方分享拍攝歷程，影片集結身障舞者、銀髮族太鼓表演、原民創新舞蹈及青少年的熱情活力，透過簡珮如以舞蹈交流並共創，看見公益更多元的面向。