留言舒華被炎上！柯震東不忍「狂更新IG」吐心聲：交友務必謹慎
▲留言舒華被炎上、爆出緋聞，柯震東「狂更新IG」吐心聲：「交友務必謹慎。」（圖／記者陳明中攝影）
記者
黃雅琪／台北報導
｜ 2024-07-18 11:07:11 2024-07-18 11:15:43
柯震東日前與韓國女團(G)I-DLE台灣成員葉舒華聚餐同框，引來葉舒華在中國大陸粉絲不滿，認為與曾呼麻入獄的他靠近有損形象；近日，柯震東又在葉舒華貼文「Hey ~ i love you」留言語意不詳的表情符號，因而爆出緋聞事件。一波未平一波又起，今（18）日柯震東更新IG限時動態，寫下：「喝酒不用理性、交友務必謹慎」，強調要寫清楚，避免又被神祕組織成員誤解。《NOWnews今日新聞》記者詢問柯震東經紀人藝人狀況，截稿前尚未回應。
柯震東因為與韓團台灣成員葉舒華互動被炎上，他昨日與友人飲酒聚會後，似乎對於現況感觸良多，今日早上不斷更新IG限時動態，先是發出手上的刺青照片表示：「想看清楚這個世界！但又好像沒必要完全看清！」意有所指的內容，引發外界聯想。 接著，柯震東又曬出一張手寫便條紙，寫著：「喝酒不用理性、交友務必謹慎」，還強調：「要寫清楚一點，不然又被神祕組織成員誤解」，文末附上眨眼符號；後續又Po出前陣子出席坎城影展市場展（Marché du Film），與吳慷仁、陳柏霖的花絮照片，柯震東虧自己：「蹭！」然後他又發文與網友互動說：「一天只能吃一餐！要吃什麼？」令人相當不解。 ▲柯震東一早狂更新IG限時動態，發出手部刺青照片，吐露心聲。（圖／柯震東Instagram）
對於無端爆出緋聞事件，葉舒華所屬經紀公司Cube娛樂，對外回應表示：「傳聞並無事實根據。」柯震東昨日出席時尚活動，本人也回應：「我只是一個路過的留言而已，如果造成大家或是她的困擾，我很抱歉。」表態全是誤會一場。
▲柯震東曬出一張便條紙，寫下心情「喝酒不用理性、交友務必謹慎」。（圖／柯震東Instagram） ▲柯震東（左起）分享坎城影展市場展照片，虧自己蹭熱度吳慷仁與陳柏霖。（圖／柯震東Instagram） ▲柯震東在舒華貼文下留言被罵，現已刪除留言。（圖／舒華IG）
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