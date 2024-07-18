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柯震東慘遭舒華粉絲炎上！原因曝光「昔染毒又搭上BIGBANG勝利」

▲柯震東到舒華（左）貼文下留言被罵爆，全因他昔染毒，又曾公開曬與BIGBANG勝利合照。（圖／舒華、柯震東IG）
▲柯震東到舒華（左）貼文下留言被罵爆，全因他昔染毒，又曾公開曬與BIGBANG勝利合照。（圖／舒華、柯震東IG）

記者薛羽彤／綜合報導

韓團(G)I-DLE台灣成員葉舒華上個月巧遇柯震東，兩人同框合照，柯卻被舒華粉絲罵爆。16日舒華在IG發文，柯震東僅留下3個表情符號，立刻遭炎上，原因是柯震東曾經吸毒被抓，還有他和BIGBANG前成員勝利的來往關係，讓舒華粉絲覺得反感。

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舒華16日在IG發文寫道：「hey,i love you」，釣出柯震東留言3個閉眼表情符號，因而傳出緋聞，舒華所屬經紀公司Cube娛樂澄清：「傳聞並無事實根據。」不僅是舒華粉絲狂罵柯震東，中國網友也群起撻伐舒華，柯震東昨（17）日受訪時表示：「就是路過的留言而已，如果造成她或是大家的困擾，我很抱歉。」

舒華昨晚也在IG上抒發心情，她寫道，「所有事都純粹一點、淡點，可能生活會美好一點，名聲永遠是外界賦予，只須知我始終是一個『人』，別忘了你/妳的價值是珍貴且無價的，不是各種聲音的奴隸，我們只是一個路過人生這條路的過客，最終是帶不走任何東西的，生命有限，謝謝所有愛與溫柔，也請沒用惡意別來鬧喔。」

▲（圖／舒華IG）
▲舒華IG疑似對於近日的風波發表看法。（圖／舒華IG）
事實上，舒華粉絲會對柯震東如此反彈，是因為他曾吸毒被抓，在中國被列為劣跡藝人，遭到封殺；此外，柯震東和BIGBANG前成員勝利的關係友好，而勝利涉嫌賭博、仲介性交易、性侵等9項罪嫌入獄，去年2月刑滿出獄。柯震東去年7月赴韓國出席影展，還曬出與勝利的合照，可見交情不一般。

今年5月，BBC揭露2019年韓國演藝圈性醜聞事件紀錄片，勝利、鄭俊英、崔鍾訓等藝人涉嫌偷拍、迷姦女子等罪刑，6月就發生柯震東與舒華一起聚餐，讓粉絲提心吊膽，現又冒出留言一事，粉絲要他離葉舒華遠一點，柯震東也不滿在IG抒發心情「真多XX。」

▲前BIGBANG勝利（左）在演藝圈人脈廣闊，他與台灣藝人柯震東也有交情，柯震東也曾在IG分享兩人的合照。（圖／柯震東IG）
▲前BIGBANG勝利（左）與台灣藝人柯震東也有交情，柯震東曾在IG分享兩人的合照。（圖／柯震東IG）
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