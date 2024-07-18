柯震東慘遭舒華粉絲炎上！原因曝光「昔染毒又搭上BIGBANG勝利」

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舒華昨晚也在IG上抒發心情，她寫道，「所有事都純粹一點、淡點，可能生活會美好一點，名聲永遠是外界賦予，只須知我始終是一個『人』，別忘了你/妳的價值是珍貴且無價的，不是各種聲音的奴隸，我們只是一個路過人生這條路的過客，最終是帶不走任何東西的，生命有限，謝謝所有愛與溫柔，也請沒用惡意別來鬧喔。」
事實上，舒華粉絲會對柯震東如此反彈，是因為他曾吸毒被抓，在中國被列為劣跡藝人，遭到封殺；此外，柯震東和BIGBANG前成員勝利的關係友好，而勝利涉嫌賭博、仲介性交易、性侵等9項罪嫌入獄，去年2月刑滿出獄。柯震東去年7月赴韓國出席影展，還曬出與勝利的合照，可見交情不一般。
今年5月，BBC揭露2019年韓國演藝圈性醜聞事件紀錄片，勝利、鄭俊英、崔鍾訓等藝人涉嫌偷拍、迷姦女子等罪刑，6月就發生柯震東與舒華一起聚餐，讓粉絲提心吊膽，現又冒出留言一事，粉絲要他離葉舒華遠一點，柯震東也不滿在IG抒發心情「真多XX。」
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