綠營打狼師案為轉移鄭文燦涉貪案？蔣萬安：大家都看在眼裡
北市信義區私立幼兒園在2022至2023年間發生狼師性侵案件，國民黨市議員鍾沛君昨日還原時間序，控「綠營啃血饅頭」。台北市長蔣萬安今（18）日被問到綠營猛打幼兒園性侵案，是否為轉移前桃園市長鄭文燦涉貪遭收押案，蔣萬安對此表示，「我想大家都看在眼裡」。
記者呂炯昌／台北報導
鍾沛君16日深夜在臉書發文表示，台北幼兒園案沒有拖延1年，行政調查與裁罰在1年前都已結案，但民進黨卻不斷造謠，要操弄成又一次新北餵藥案，批評「只要能打擊國民黨，孩子們的血饅頭，也照啃不誤」，她呼籲部分政治人物勿利用此案進行政治操作，各界應以理性態度看待此案，避免造成二次傷害。
蔣萬安今日上午出席2024 TRENDY TAIPEI潮臺北起跑記者會，會前接受聯訪，媒體詢問蔣萬安受訪多次強調前年尚未就任市長，是否覺得在幫柯市府擦屁股？蔣萬安說，市府就是面對問題，希望整個機制更加完備，避免未來這樣不幸的事情再度發生。
媒體追問綠營與監察院猛打幼兒園案是否為轉移鄭文燦涉貪案，對此，蔣萬安表示，「我想大家都看在眼裡」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110