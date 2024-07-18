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蒙古超美巴黎奧運隊服爆紅！融入當地元素　網讚：還沒開始就贏了

▲2024年巴黎奧運，蒙古的國家代表隊隊服，融入在地文化元素，展現超高水準做工，在網路上被時尚作家稱讚：奧運還沒開始就贏了。（圖／翻攝自Michel&Amazonka臉書）
▲2024年巴黎奧運，蒙古的國家代表隊隊服，融入在地文化元素，展現超高水準做工，在網路上被時尚作家稱讚：奧運還沒開始就贏了。（圖／翻攝自Michel&Amazonka臉書）

記者林之越/綜合報導

蒙古超美巴黎奧運隊服爆紅！距離巴黎奧運開幕倒數僅剩8天，運動員的開幕式隊服大都出爐，各國設計師、服飾品牌，試圖在時尚潮流以及文化特色上找到平衡點。其中，蒙古帶有古風、當地文化元素，卻又不失潮流品味的隊服，一公佈就在網路上爆紅受到眾多網友評價，是2024年最美巴黎奧運國家隊隊服，並有時尚網紅讚嘆：「奧運還沒開始蒙古就贏了」。

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▲蒙古超美巴黎奧運隊服剛公佈就爆紅，被網友評價，是2024年最美巴黎奧運國家隊隊服。（圖／翻攝自Michel&Amazonka臉書）
▲蒙古超美巴黎奧運隊服剛公佈就爆紅，被網友評價，是2024年最美巴黎奧運國家隊隊服。（圖／翻攝自Michel&Amazonka IG）
設計精巧細緻　融入蒙古元素

根據媒體《CNN》報導指出，蒙古這套奧運開幕式隊服，其實來自於該國的服裝品牌Michel & Amazonka。Michel & Amazonka的總部位於蒙古首都烏蘭巴托，主打高級時裝同時也販售成衣，品牌概念標榜為「傳達蒙古傳統與文化的精髓」

這套服裝除了融合蒙古國旗的藍、紅、白三色外運用許多傳統圖案與標誌，像是山水、雲紋等刺繡圖案，並且也放進了國旗上的國徽「索永布」（Soyombo）符號

▲2024年巴黎奧運，蒙古的國家代表隊隊服，融入蒙古國旗色彩，還有山水、雲紋等傳統刺繡圖案，在網路上廣受好評。（圖／翻攝自Michel&Amazonka IG）
▲2024年巴黎奧運，蒙古的國家代表隊隊服，融入蒙古國旗色彩，還有山水、雲紋等傳統刺繡圖案，在網路上廣受好評。（圖／翻攝自Michel&Amazonka IG）
耗時超長製作　時尚網紅給好評

根據蒙古國家奧委會的發布的內容指出，每套服裝至少縫製超過20小時，由於共有32名運動員獲得巴黎奧運的參賽資格，因此完成所有人的服裝，一共就花費了將近3個月的時間

自從蒙古奧委會公布照片後，這套隊服就在網路上爆紅，引發熱烈討論。此外，喜歡在社群媒體點評的時尚作家Ryan Yip，針對這套隊服也給出好評，並直言：「奧運還沒開始他們就贏了。」

▲2024年巴黎奧運，蒙古的國家代表隊隊服廣受好評，據傳每套服裝至少縫製超過20小時，相當費工且耗時。（圖／翻攝自Michel&Amazonka IG）
▲2024年巴黎奧運，蒙古的國家代表隊隊服廣受好評，據傳每套服裝至少縫製超過20小時，相當費工且耗時。（圖／翻攝自Michel&Amazonka IG）

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