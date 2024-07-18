賣22億豪宅狠甩翹臀珍？班艾佛列克傳離婚辦恢單派對 地點超傷人
美國巨星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）跟男神班艾佛列克（Ben Affleck）在分手將近20年後宣告復合，並在2022年舉辦了盛大的婚禮，當時兩人復合的消息曝光後，吸引全球粉絲關注，大家都獻上滿滿的祝福。不過，小倆口近期卻頻頻傳出感情生變，甚至還爆出分居消息，而珍妮佛羅培茲也突然發出聲明表示需要陪伴家人，取消了30多場巡迴演唱會，被瘋猜是要修補夫妻之間的感情。沒想到，近日又爆出小班已做好離婚準備，可能舉辦恢復單身派對，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
根據外媒報導，男神班艾佛列克已經準備好要「脫離這一切」，也有意在喬治亞州的私宅裡面舉行一場恢復單身派對，或是飛到賭城讓自己放鬆一下，不過這兩個地點都充滿了他與珍妮佛羅培茲的回憶，喬治亞州是兩人結婚的地點，而賭城則是他們登記結婚的地方，不管班艾佛列克要選擇哪一個，都將會對珍妮佛羅培茲帶來傷害，兩人的感情生活也引起了各界的注意。
珍妮佛羅培茲與班艾佛列克婚變的傳聞已經傳遍各地，而兩人在洛杉磯的豪宅也以6800萬美元（約新台幣22億）的價格出售，雖然不斷傳出兩人正在辦離婚手續，不過目前雙方都還沒有公開確認此事。不少網友都紛紛猜測，珍妮佛羅培茲與班艾佛列克目前主要都是把注意力放在孩子跟家庭上，認為或許等他們處理好孩子跟家庭的問題，就會出面回應。
事實上，珍妮佛羅培茲和班艾佛利克兩人復合不到一年就宣布訂婚，訂婚之後兩人也積極在洛杉磯到處看房子，尋找適合兩人同居的愛巢，當時甚至還傳出珍妮佛羅培茲跟班艾佛利克已經寫好「婚前協議」，協議中還特別加入一項「性條款」，要求「每周最少行房4次」，不少名人在結婚前都會簽婚前協議，只是大多都跟財務有關，因此兩人婚前簽下「性條款」，當時也在網路上掀起熱烈討論。