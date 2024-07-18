人物／屢遭糾正仍獲高虹安青睞　林立生口才佳堪稱「藍營王義川」

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林立生在嘉義市教育處長5年任內，協助嘉市在《遠見雜誌》的縣市長施政滿意度調查，教育面向施政滿意度奪本島第一；台灣世界新聞傳播協會所做的全國縣市施政滿意度調查，嘉市教育品質連3年獲得金獎；《經濟日報》曾做縣市幸福指數大調查，教育成就市民滿意度排第1。林立生去年8月卸任教育處長時，黃敏惠稱讚他是點子王，肯定他對嘉義市教育界的貢獻。
之後林立生因職涯規劃考量，到康寧大學擔任專任助理教授兼任主任秘書。另一方面，新竹市因竹科媽媽們對教育的理念與其他縣市的基層教育，著重的理念不太一樣，竹市府的教育處長並不好找，在黃敏惠的推薦下，林立生日前又轉換跑道到新竹市政府服務。
熟悉林立生的教育圈人士說，林立生最大的特點就是口才奇佳無比，因此善於協調，也能幫忙首長解決疑難雜症，且林立生也許沒有出色的教育行政專業，但因為他是國會助理出身，善於「博暖」，人脈超廣，也讓他能一路受重用。
該人士說，這次爆料正好凸顯林立生處理問題，不是用專業的教育行政，而是用國會助理那套，想用「喬」的，這樣的作風在地方縣市也許有用，但新竹市堪稱「第七都」，與其他縣市不同，未來若要繼續在教育圈發展長才，還是要回歸專業才能服人。