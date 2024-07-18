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人物／屢遭糾正仍獲高虹安青睞　林立生口才佳堪稱「藍營王義川」

▲林立生（左）是吳清基（右）愛將，不只受到重用，吳清基還推薦他到嘉義市政府任職。（圖／翻攝林立生臉書）
▲林立生（左）是吳清基（右）愛將，不只受到重用，吳清基還推薦他到嘉義市政府任職。（圖／翻攝林立生臉書）

記者何哲欣／台北報導

新竹市教育處長林立生在擔任嘉義市教育處長任內，曾3度遭監察院糾正，近日還被爆料，曾對其中1案遭霸凌而輕生代理教師的家屬咆哮，不少竹市議員直言林立生不適任。林立生是國會助理出身，在教育圈的評價兩極，不過他口才極佳，堪稱藍營版的王義川（民進黨政策會執行長），善於幫長官處理疑難雜症，也因此一路獲重用。

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林立生曾任國會助理，因教育部前部長吳清基是他的博士論文指導教授，他算是吳清基愛將，在許多教育相關單位都擔任重要幕僚角色，協助與國會溝通。2018年嘉義市長黃敏惠再度當選嘉義市長，林立生再獲吳清基推薦，到嘉義市先擔任智慧科技處長，接著在擔任教育處長。嘉義是林立生的故鄉，他的暱稱還一度改為「顧嘉生」，意即返鄉照顧嘉義的林立生，顯示對家鄉的熱愛。

林立生在嘉義市教育處長5年任內，協助嘉市在《遠見雜誌》的縣市長施政滿意度調查，教育面向施政滿意度奪本島第一；台灣世界新聞傳播協會所做的全國縣市施政滿意度調查，嘉市教育品質連3年獲得金獎；《經濟日報》曾做縣市幸福指數大調查，教育成就市民滿意度排第1。林立生去年8月卸任教育處長時，黃敏惠稱讚他是點子王，肯定他對嘉義市教育界的貢獻。

之後林立生因職涯規劃考量，到康寧大學擔任專任助理教授兼任主任秘書。另一方面，新竹市因竹科媽媽們對教育的理念與其他縣市的基層教育，著重的理念不太一樣，竹市府的教育處長並不好找，在黃敏惠的推薦下，林立生日前又轉換跑道到新竹市政府服務。

熟悉林立生的教育圈人士說，林立生最大的特點就是口才奇佳無比，因此善於協調，也能幫忙首長解決疑難雜症，且林立生也許沒有出色的教育行政專業，但因為他是國會助理出身，善於「博暖」，人脈超廣，也讓他能一路受重用。

該人士說，這次爆料正好凸顯林立生處理問題，不是用專業的教育行政，而是用國會助理那套，想用「喬」的，這樣的作風在地方縣市也許有用，但新竹市堪稱「第七都」，與其他縣市不同，未來若要繼續在教育圈發展長才，還是要回歸專業才能服人。

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