快揪爸媽一起去！資深潮男潮女最愛 台中新綠洲茶行10月將熄燈
繼三木中日速食之後，同在台中市一中街商圈的新綠洲茶行複合餐飲，也宣佈即將熄燈。業者沈老闆說，新綠洲開在台中泡沫紅茶的一級戰區，見證台中最輝煌年代，但他年輕時開店太操勞，現在要照顧年邁媽媽，決定在60歲生日的10月歇業。老顧客大喊「我最愛的雞腿飯要掰掰了」、「趕在停業前帶爸媽吃爆！」
記者顏幸如／台中報導
位於精武路的新綠洲茶行複合餐飲，和隔壁的翁記泡沫廣場都是一中街頗有年代的大型泡沫紅茶店，一起見證台中市泡沫紅茶年代的興衰史、屹立不搖30餘載，早年去新綠洲的學生被視為「潮男潮女」，「泡在泡沫紅茶店」成為永遠的年少記憶，資深顧客從國中生時代一直吃到邁入中年。新綠洲茶行以高CP值的雞腿飯受到喜愛、翁記則以烏龍豆干聞名。
新綠洲茶行複合餐飲開店近35年，極盛時期24小時營業、有10家分店，近來一中商圈興起老店熄燈潮，沈老闆證實將在今年10月的60歲生日歇業，他回憶創業時親手搖雪克杯、每天只睡3小時，因年輕時太操勞，現在長了骨刺，還要照顧年邁媽媽，決定多留點時間給自己。
沈老闆說，近40年前泡沫紅茶從台中興起，極盛時期從大店面到街角小攤至少上千家，20年前星巴克來台後帶起喝咖啡風潮，很多泡沫紅茶店成為時代眼淚，他打算先將店面出租，若讀大學的兒子日後有意接手，或許會重新開張。
市議員陳俞融直呼不捨，她表示由於老闆不趕人，點一杯泡沫紅茶就可以坐好幾小時，學生時期常和同學來討論功課、聊天，一週來4、5次，加上新綠洲開店時間長，現在她跑行程誤餐後，也常來覓食。