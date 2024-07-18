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黃子佼改口否認犯罪！律師林智群揭「最終下場」：看不懂在搞什麼

▲黃子佼15日開庭改口不認罪，律師林智群直呼：「不懂在搞什麼」，並分析黃子佼最終下場。（圖／NOWnews攝影中心）
▲黃子佼15日開庭改口不認罪，律師林智群直呼：「不懂在搞什麼」，並分析黃子佼最終下場。（圖／NOWnews攝影中心）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼因持有未成年性影像，被檢方依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，15日台北地院傳喚黃子佼，他除了遲到20分鐘之外，並在庭間改口否認犯罪。對此，律師林智群直言「不知道黃子佼在搞什麼」，並分析他最終下場。

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黃子佼在檢方偵辦時坦承犯行，且自願交出影片，加上並未散布或販賣，因此處分緩起訴，沒想到15日第一次開庭，黃子佼卻一改先前態度，當庭否認犯罪，並質疑檢察官起訴證據。對此，法院則認為尚有繼續查明必要，訂於8月12日下午再開庭。

▲黃子佼訊一小時後被請回。（圖／NOWnews攝影中心）
▲黃子佼15日開庭改口不認罪，震驚外界。（圖／NOWnews攝影中心）
律師林智群在臉書上表示看不懂黃子佼的操作，並分析律師與當事人的關係，「刑案當事人來找律師，律師第一件事情，律師確認事實真相後，一定會問一個問題，就是要不要認罪。」若是罪證確鑿的案子，「認罪，就是停損，承認錯誤，地檢署、法院好處理，比較會輕判。」反之若堅稱自己是清白的，「可以主張無罪，拼到底，沒做的事情，誰也不能要求你認。」

黃子佼現今不認罪，林智群坦言拼無罪，結果就是大好大壞，而大壞的情況，就是地檢署調查了半天，還是起訴，法院調查後還是認定有罪。「因為已經花了大量時間審理，法院也不可能輕判，一定比『一開始認罪的情況』來得重。」

林智群以自身經驗表示，一般人在在訴訟裡面，通常不會改變態度，但他也提出兩種例外，「先不認罪，起訴後改口承認犯罪、到二審改口承認犯罪」、「先認罪，再改口不認罪。」林智群強調後者是最冒險的行為，「因為前面認罪，被告一定講了很多承認犯罪的話，記在筆錄上，你現在改口，檢察官、法官一定拿你前面講的話質問你，你很難回應。如果最後證據還是不足，還你清白，就算了，如果審理後還是有罪，一定是重判！」最後他對於黃子佼選了後者，直呼「想必他應該已經考慮清楚了。」

▲林智群表示看不懂黃子佼在案件中操作。（圖／林智群臉書）
▲林智群表示看不懂黃子佼的操作。（圖／林智群臉書）

 

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