黃子佼改口否認犯罪！律師林智群揭「最終下場」：看不懂在搞什麼

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律師林智群在臉書上表示看不懂黃子佼的操作，並分析律師與當事人的關係，「刑案當事人來找律師，律師第一件事情，律師確認事實真相後，一定會問一個問題，就是要不要認罪。」若是罪證確鑿的案子，「認罪，就是停損，承認錯誤，地檢署、法院好處理，比較會輕判。」反之若堅稱自己是清白的，「可以主張無罪，拼到底，沒做的事情，誰也不能要求你認。」
黃子佼現今不認罪，林智群坦言拼無罪，結果就是大好大壞，而大壞的情況，就是地檢署調查了半天，還是起訴，法院調查後還是認定有罪。「因為已經花了大量時間審理，法院也不可能輕判，一定比『一開始認罪的情況』來得重。」
林智群以自身經驗表示，一般人在在訴訟裡面，通常不會改變態度，但他也提出兩種例外，「先不認罪，起訴後改口承認犯罪、到二審改口承認犯罪」、「先認罪，再改口不認罪。」林智群強調後者是最冒險的行為，「因為前面認罪，被告一定講了很多承認犯罪的話，記在筆錄上，你現在改口，檢察官、法官一定拿你前面講的話質問你，你很難回應。如果最後證據還是不足，還你清白，就算了，如果審理後還是有罪，一定是重判！」最後他對於黃子佼選了後者，直呼「想必他應該已經考慮清楚了。」