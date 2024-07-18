IVE張員瑛上節目「被叫阿姨」當場愣住 下秒真實反應粉絲笑翻
南韓大勢女團IVE出道僅3年迅速在全球累積超高人氣，受到大批粉絲喜愛。隊內中心兼主唱的張員瑛更是憑藉著一張完美猶如AI的洋娃娃臉蛋以及12頭身芭比身形，被讚為是「天生偶像」。近日IVE參加綜藝的預告中，張員瑛意外被妹妹叫「阿姨」，當下反應曝光後，讓粉絲們笑翻。
記者許芷芸／綜合報導
年僅19歲的張員瑛自選秀節目《PRODUCE 48》國民票選第一名出道，先後以IZ*ONE、大勢女團IVE成員身分活躍於螢光幕前，一出道就受到不少粉絲喜愛。IVE近日參與南韓綜藝《我的超人爸爸》，昨（16）日播出節目預告片段，只見張員瑛在節目中與一位名為Jam Jam的女孩互動，過程中張員瑛問：「知道姐姐的名字嗎？」，怎料女孩竟回答：「員瑛阿姨！」讓她當下有些僵住，不過她也迅速反應過來，看著女孩天真的臉表示：「要叫員瑛姐姐。」
短短畫面立刻引起粉絲討論，有人推測當小孩看到比自己高很多的人才會直覺叫阿姨，感嘆連張員瑛也有無法正面思考的時候，粉絲紛紛笑呼：「員瑛還沒20歲還不是阿姨啦」、「張員瑛當下反應太可愛」、「眼睛瞬間放大的部分太真實了」、「張員瑛根本是小孩照顧小孩，太可愛了。」