〈晚安大小姐〉原唱ASMRZ要來臺灣！JAM JAM ASIA音樂節卡司曝光
臺北流行音樂中心開幕四年以來，積極跟各大音樂廠牌、音樂人串連，跨界合作多元活動，推動臺灣流行音樂文化的發展。今年北流響應「2024 TRENDY TAIPEI 潮臺北」系列活動，在9月7日至9月8日首次打造第一個以亞洲音樂交流為目標的「JAM JAM ASIA」音樂節，結合五大舞臺的音樂節演出、國際論壇、臺灣與跨國音樂人連結的限定企劃，將更多元的亞洲音樂帶進臺灣，也將臺灣音樂推向國際。其中，韓國爆紅神曲〈晚安大小姐〉原唱ASMRZ也將首次來臺，消息一出，掀起高度關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
在「JAM JAM ASIA」音樂節中將啟動五大舞臺，北流也因應本次音樂節首度把園區演出場館全面開放，將能容納 5000人的表演廳作為人氣歌手的Big Wave舞台，同時南基地也開啟三座Live House場館作為融合曲風碰撞的Groove、Flow、Vibe舞台，更首次帶來戶外移動舞台車Echo舞臺，與唱片公司、海外單位合作，開放更多的潛力新人來演出。
兩天的音樂節活動邀請了超過50組海外與國內藝人接力演出，包含2024年洗腦神曲〈晚安大小姐〉的原唱團體ASMRZ、泰國破億流量單曲樂團 Polycat與Only Monday、泰國新銳創作樂團SLAPKISS與television off，以及日本的人氣樂團Cody·Lee（李）、Billyrrom，還有越南饒舌女皇Suboi等。而臺灣的演出陣容也是非常強大，包含了魏如萱、鄭宜農、吳汶芳、163 Braces以及樂團理想混蛋、康士坦的變化球、傻子與白痴、溫蒂漫步、樂團芒果醬Mango Jump等。
「JAM JAM ASIA」音樂節秉持音樂融合的精神，企劃了臺灣音樂人與亞洲音樂人交流的舞台，橫跨龐克、嘻哈、搖滾等多樣曲風，臺灣的樂團粗大Band將與日本樂團Cody·Lee（李） 的主唱高橋響合作；而臺灣嘻哈新星林潔心、嘻哈男團BSB將與來自韓國的女聲DADA共演。
此外，「JAM JAM ASIA」音樂節與日本Showcase音樂節「TOKYO CALLING」達成雙向合作的共識，安排臺日音樂人交流。TOKYO CALLING將會派出日本潛力新星前來臺北演出，而「JAM JAM ASIA」也會在今年9月將臺灣音樂人帶向日本，創造臺灣與亞洲的音樂交流機會。
首屆「JAM JAM ASIA」音樂節即將在9月7日至9月8日於臺北流行音樂中心登場，7月18日早鳥票搶先開賣，所有票券則於7月19日啟售，關於更多「JAM JAM ASIA」資訊請鎖定官方社群平臺與KKTIX售票系統。
關於「JAM JAM ASIA 」音樂節
活動日期：2024年9月7日（六）～2024年9月8日（日）
活動地點：臺北流行音樂中心
活動票價：【單日票】1,600元｜【雙日票】2,800元（雙日票限同一人使用）｜【愛心單日票】800元｜【愛心雙日票】1,400元（雙日票限同一人使用）