陳意涵喊「我來自中國台灣」被挖出！阿信也曾貼文央視：銘記歷史

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五月天阿信深圳開唱談歷史 留言貼文央視引發部分粉絲不滿
除了陳意涵之外，五月天阿信7日在中國「禁娛日」於深圳場演唱會上照常開唱，並當場表達「為歷史中奮鬥的靈魂掌聲」，被中國網友認為在講七七事變，隨後更在中國官媒《央視》微博下方留言「銘記歷史，自強不息，讓世界見證新世紀」引發台灣部分粉絲不滿。
5月大批台灣藝人喊「回歸祖國」 侯佩岑表態最讓人意外
中國央視5月22日突然發布聲明：「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」疑似回應總統賴清德在就職典禮上的一句「中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」許多台灣藝人也跟進轉發表態。而《央視新聞》特別整理了18位台星按照格式所發的表態文，當作範本，包含侯佩岑、張韶涵、楊丞琳、歐陽娜娜、蘇有朋、張信哲、文淇、吳克群、明道、賴冠霖、陳喬恩、汪東城、周傳雄（小剛）、陳妍希、黃曦彥、楊宗緯、吳奇隆、辰亦儒。文案統一為「＃中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱」，明確表達統一的態度。
歌手信（蘇見信）更是寫下超過100字文章，強調自己支持統一，「從以前到現在、我一直都是支持統一的啊、要再多說幾次也是應該的。這兩天都在錄音，沒怎麼上網，抱歉來晚了。都是同一個文化的中華民族，大家加油吧！多些善意的交流，期待和平統一的日子到來。」