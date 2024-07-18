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陳意涵喊「我來自中國台灣」被挖出！阿信也曾貼文央視：銘記歷史

▲陳意涵9年前曾喊「我來自中國台灣」被挖出，阿信近期也在央視貼文下留言，遭到砲轟。（圖／五月天阿信、陳意涵臉書）
▲陳意涵9年前曾喊「我來自中國台灣」被挖出，阿信近期也在央視貼文下留言，遭到砲轟。（圖／五月天阿信、陳意涵臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

女星陳意涵日前才憑藉電影《小曉》，獲頒「2024台北電影獎」最佳女配角，昨（17）日卻被中國網友挖出9年前影片，她在陸綜《花兒與少年》第二季當中自我介紹：「我來自中國台灣。」影片在網路上發酵。除了陳意涵之外，五月天阿信也因力挺央視遭到撻伐，5月更有大批台灣藝人侯佩岑、吳克群、蘇見信等人發文，明確表達支持統一的態度。

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陳意涵16日在微博發文感嘆，「10年前的懵懵懂懂，10年後的懂懂懵懵，《花兒與少年》是青春也是回憶，謝謝你們一直陪伴著我，在我的記憶裡一切都是很美好的。」而中國網友挖出她9年前上節目的片段，誇讚她：「陳意涵在向外國友人介紹自己的時候，大大方方的說『大家好我叫陳意涵，我來自中國台灣』一點都不含糊。」立刻在社群上傳開。

▲陳意涵榮獲台北電影獎「最佳女配角」獎項。
▲陳意涵曾在陸綜上喊「我來自中國台灣」的影片被挖出。（圖／NOWnews攝影中心）
五月天阿信深圳開唱談歷史　留言貼文央視引發部分粉絲不滿

除了陳意涵之外，五月天阿信7日在中國「禁娛日」於深圳場演唱會上照常開唱，並當場表達「為歷史中奮鬥的靈魂掌聲」，被中國網友認為在講七七事變，隨後更在中國官媒《央視》微博下方留言「銘記歷史，自強不息，讓世界見證新世紀」引發台灣部分粉絲不滿。

▲阿信在北京鳥巢的演唱會結束後，透過社群發文提到：「誰的肩上沒有那麼幾斤幾兩？生活看似從容，但都不容易。」（圖／五月天阿信臉書）
▲阿信在央視貼文下留言，引發台灣粉絲不滿。（圖／五月天阿信臉書）
5月大批台灣藝人喊「回歸祖國」　侯佩岑表態最讓人意外

中國央視5月22日突然發布聲明：「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」疑似回應總統賴清德在就職典禮上的一句「中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」許多台灣藝人也跟進轉發表態。而《央視新聞》特別整理了18位台星按照格式所發的表態文，當作範本，包含侯佩岑、張韶涵、楊丞琳、歐陽娜娜、蘇有朋、張信哲、文淇、吳克群、明道、賴冠霖、陳喬恩、汪東城、周傳雄（小剛）、陳妍希、黃曦彥、楊宗緯、吳奇隆、辰亦儒。文案統一為「＃中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱」，明確表達統一的態度。

歌手信（蘇見信）更是寫下超過100字文章，強調自己支持統一，「從以前到現在、我一直都是支持統一的啊、要再多說幾次也是應該的。這兩天都在錄音，沒怎麼上網，抱歉來晚了。都是同一個文化的中華民族，大家加油吧！多些善意的交流，期待和平統一的日子到來。」

▲侯佩岑分享大陸官媒大外宣貼文。（圖／侯佩岑微博）
▲侯佩岑分享大陸官媒大外宣貼文。（圖／侯佩岑微博）

 

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