金價創高拉回2467美元！回顧美3次降息循環　2006年黃金漲了235%

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歐美時段，美國總統候選人川普在接受彭博商周專訪時表示，日圓過於疲弱導致重大匯率問題，日圓兌美元強彈逾1%，美元指數下跌至103.65的3月22日以來新低，買盤持續回流金市，帶動金價上漲至2479美元，後因美國公布一連串經濟數據包括6月新屋開工、營建許可及工業生產皆優於預期，金價拉回至2471美元。
雖歐美股市普遍下跌，吸引買盤逢低承接，金價續漲至2483.60美元，再度改寫歷史新高，惟高檔賣壓不輕，金價快速拉回一度回測至2451.39美元，後吸引買盤逢低承接，金價回彈，今日盤中來到2466.48美元。
展望後市，台銀最新研究報告提到，世界黃金協會（WGC）北美首席市場策略師Joe Cavatoni受訪時表示，中國央行連續2個月停止購金在預料之中，因中國央行過往一貫有在金價特別高時停止購金模式，且認為儘管中國央行暫緩購金會對金價造成一定壓力，但即使金價處在高點，也不會出現中國央行或其他央行真正開始出售其黃金儲備的情況，近期金價主要上漲動力將來自聯準會降息。
此外，全球資產管理公司投資公司安本（abrdn）投資策略主管Robert Minter也指出，由於高利率導致美國經濟及勞動市場風險持續上升，而聯準會將更快更多的啟動降息，寬鬆環境下投資需求增加推動金價大幅走高只是時間問題，並同時看好白銀，更點出過去3次降息循環中，2000年黃金上漲57%，白銀上漲65%；2006年黃金上漲235%，白銀上漲318%；2018年黃金上漲69%，白銀
上漲101%。
至於全球17檔主要黃金ETF，2024年7月16日持有數量增加4.0679公噸，為2544.3689公噸，而全球最大的SPDR黃金ETF，2024年7月17日持有數量維持不變，為842.02公噸。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。