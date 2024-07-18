巴黎奧運即將開幕！市長「說到做到」親自游塞納河 替水質掛保證
2024巴黎奧運即將於7月26日開幕，今年首度選擇戶外開幕式，並於百年不曾對外開放的塞納河（River Seine）上舉辦，法國政府為此更花重金整治水質，繼法國體育部長親自跳下塞納河游泳後，巴黎市長17日也兌現承諾同樣下水游泳，以行動證明水質「完全乾淨」適合選手下水比賽。
國際中心楊智傑／綜合報導
本屆奧運在法國巴黎舉辦，其中一大亮點是在巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）的積極爭取下，曾被視為「露天垃圾場」的塞納河終於禁止游泳後的100年後，首度正式開放給選手於比賽期間下水，就連市民和觀光客也可以在河中仰泳，法國政府更砸重金整治河水，然而水質是否已整治到符合標準一直受到外界質疑。
伊達戈原先對外表示，將在今年6月「親自跳水」掛保證，但因連續多日大雨導致水質報告不佳，最終選擇推遲至7月，日前他在巴黎奧組委主席 Tony Estanguet 、巴黎大區區長 Marc Guillaume 等人陪同下水。
65歲的伊達戈身穿潛水服、頭戴護目鏡，先是將臉浸入塞納河中，接著便以自由式開始往前游了約100公尺，吸引不少遊客們在牆上圍觀。伊達戈受訪時表示，當局努力完成了讓塞納河可以重新游泳的目標，水質也相當乾淨，不過「水溫有點涼」。
一同下水的泳會成員 Quentin Mazars 則稱自己小心翼翼避免喝下河水，一旁觀看的紐約遊客則認為市長行為相當勇敢，但自己「絕不會仿效」。
依據奧運賽事安排，自7月26日起到8月11日，包含鐵人三項、男女混合等游泳馬拉松賽事都將在塞納河舉行，塞納河水質公報則指出，屬於比賽範圍的河段7天內將有6天的水質適合游泳。