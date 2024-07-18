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海線議長促中捷橘線延伸清水　蔡其昌：民意希望和主體同步施工

▲台中市交通局副局長江俊良（右）向議長張清照說明，中捷橘線規畫時已預留尾軌，會以延伸清水為未來目標。（圖／台中市議會提供，2024.07.18）
▲台中市交通局副局長江俊良（右）向議長張清照說明，中捷橘線規畫時已預留尾軌，會以延伸清水為未來目標。（圖／台中市議會提供，2024.07.18）

記者顏幸如／台中報導

台中捷運橘線（機場線）可行性研究計畫日前通過交通部審查，起點卻非海線民眾引頸期盼的清水火車站，引起地方不滿，海線立委蔡其昌氣得二度向市府嗆聲。出身清水的台中市議長張清照今天召開協調會，市府表示橘線規畫時已預留捷運尾軌，會以延伸清水為目標。蔡其昌強調這是地方迫切需求，呼籲一次性施工，別讓海線人民繼續等待。

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台中市政府規劃的捷運橘線（機場線），將起點設在台中國際機場，沿途行經沙鹿、大雅，進入台中市區後繼續往南到大里與霧峰，並預留南投延伸線，總計規劃26個站點，路線全長約29.2公里，全線預計行駛時間 50 分鐘。

橘線可行性研究計畫7月2日由交通部審查通過後，遭立委蔡其昌痛批，指起站距台中海線重鎮清水僅3公里，卻不願參考他多年來的倡議，納入清水火車站串連海線鐵路網，並撂話「關於中央對橘線的補助，未來我會有很強烈的反對意見」。

▲台中政府規劃的中捷運橘線，起點距離清水車站只有「一小步」（綠框處），引起海線民眾不滿。（圖／台中市政府提供，2024.07.18）
▲台中政府規劃的中捷運橘線，起點距離清水車站只有「一小步」（綠框處），引起海線民眾不滿。（圖／台中市政府提供，2024.07.18）
同樣出身清水的議長張清照，今（18）日在市議會召開協調會，爭取捷運延伸至清水區，由交通局副局長江俊良率科長等人前往說明。

張清照指出，清水是海線最早發展的地區，且人口正成長，但目前規畫興建的捷運藍線與橘線，距離清水區都只剩下「一小步」，市府規畫交通路網應更具全面性，橘線若能延伸與台鐵清水火車站共構，並規畫台鐵捷運化，就能在海線形成更完整路網，未來包括大甲、沙鹿甚至彰化等地，都能藉由台鐵轉乘捷運到機場或台中其他區域。

江俊良指出，市府已在可行性研究報告書內預留「尾軌」，保留自中清路延伸至清水的可行性，之後進行整體路網規畫與通盤檢討時，會就都市發展、人口結構、產業園區等通盤檢視，並推動納入延伸清水地區，符合民眾期望。

蔡其昌表示，議長主動召開協調會，顯見橘線捷運延伸到清水是所有海線鄉親共同的期待，他呼籲市長盧秀燕順從民意，盡快進行橘線清水段的可行性研究，屆時納入橘線捷運，全段一次施工完成。若市府有經費不足或任何問題，立委們都樂意在中央協助與爭取。只盼盧秀燕聽見民意，別再把海線人當成二等公民。

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