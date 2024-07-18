海線議長促中捷橘線延伸清水　蔡其昌：民意希望和主體同步施工

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橘線可行性研究計畫7月2日由交通部審查通過後，遭立委蔡其昌痛批，指起站距台中海線重鎮清水僅3公里，卻不願參考他多年來的倡議，納入清水火車站串連海線鐵路網，並撂話「關於中央對橘線的補助，未來我會有很強烈的反對意見」。
同樣出身清水的議長張清照，今（18）日在市議會召開協調會，爭取捷運延伸至清水區，由交通局副局長江俊良率科長等人前往說明。
張清照指出，清水是海線最早發展的地區，且人口正成長，但目前規畫興建的捷運藍線與橘線，距離清水區都只剩下「一小步」，市府規畫交通路網應更具全面性，橘線若能延伸與台鐵清水火車站共構，並規畫台鐵捷運化，就能在海線形成更完整路網，未來包括大甲、沙鹿甚至彰化等地，都能藉由台鐵轉乘捷運到機場或台中其他區域。
江俊良指出，市府已在可行性研究報告書內預留「尾軌」，保留自中清路延伸至清水的可行性，之後進行整體路網規畫與通盤檢討時，會就都市發展、人口結構、產業園區等通盤檢視，並推動納入延伸清水地區，符合民眾期望。
蔡其昌表示，議長主動召開協調會，顯見橘線捷運延伸到清水是所有海線鄉親共同的期待，他呼籲市長盧秀燕順從民意，盡快進行橘線清水段的可行性研究，屆時納入橘線捷運，全段一次施工完成。若市府有經費不足或任何問題，立委們都樂意在中央協助與爭取。只盼盧秀燕聽見民意，別再把海線人當成二等公民。