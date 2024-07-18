超速標準降至40公里滿1年！開罰數量增近5倍 最重罰3.6萬+記3點
交通部新制去（2023）年6月30日上路，行車速度只要超過規定之最高時速40公里以上，就屬嚴重超速，將開罰1萬2,000元至3萬6,000元，且除記違規點數3點及參加道安講習外，並吊扣該車牌照6個月。
記者林莞茜／綜合報導
北市交通事件裁決所表示，自新法施行後，今年1至6月嚴重超速案件舉發3,972件(處罰駕駛人)，較去年同期增加3,300件（+491.1%）；今年1至6月超速扣牌案件2,087件(處罰車主)，較去年同期增加1,478件(+242.7%)，均較施行前大幅增加，顯示有許多民眾尚不知新的處罰規定。
裁決所提醒民眾，如果超過最高速限40公里，舉發機關通常會掣發2張同時間及同地點的嚴重超速罰單，1張係針對駕駛人處以罰鍰，另1張係針對車主處以扣牌6個月處分。依行政罰法第24條第2項，違反行政法上義務行為，除應處罰鍰外，另有沒入或其他種類行政罰之處罰者，得依該規定併為裁處；二者皆需處罰，並無一罪二罰情事。
另依據道交條例第85條之1第2項，逕行舉發行車速度超過規定之最高速限，其違規地點相距6公里以上、時間相隔6分鐘以上或行經1個路口以上，得連續舉發。
裁決所呼籲嚴重超速已下修為40公里，如符合上開規定得連續舉發，且駕駛人(罰鍰)及車主(扣牌)都會處罰，請民眾遵守道路速限行駛，維護自身安全也保護其他用路人，平安出門平安回家。