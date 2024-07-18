趙露思抖音流量破120億！新劇1造型太狂秒衝熱搜 黑粉：她憑什麼
中國女藝人趙露思出道至今演出過不少戲劇作品，每每有她參與演出的戲，幾乎都成了爆紅熱播劇，而她每次出席活動也都能掀起話題，甚至在國際版抖音（TikTok）上創下總瀏覽量突破120億的驚人數字，成為中國藝人之冠，超高的人氣讓她被封為「頂流女星」。而近日在微博上瘋傳一組趙露思拍攝新戲《許我耀眼》的照片，沒想到她身上的衣服意外引發網友關注，甚至有中國網友忍不住驚訝直呼：「她憑什麼穿？」
記者洪生儒／綜合報導
趙露思近日忙著拍攝新作品《許我耀眼》，該劇還沒開播就已經獲得大批網友關注，沒想到昨（17）日有網友在微博上發文曬出照片劇透，透露趙露思在劇中其中一套造型是穿著精品品牌2024年的春夏高訂款服飾，網友也驚訝表示：「很少看到拍戲穿高訂的。」
從網友劇透的照片中可以看到，趙露思將長髮盤起，身上穿著貼身的禮服，完美的身材曲線整個一覽無遺，臉上也畫了精緻的妝容，整個人看起來仙氣十足。不少網友看到照片後，都紛紛留言表示：「新生代頂流就是這麼牛」、「這是她應得的」、「趙露思好牛啊！」、「劇都還沒播，劇花又為劇添光彩了」、「露思新劇配置造型相當豪華，期待露思的新角色許妍」、「高定在手，天下我有」、「穿高訂才能彰顯角色的不凡啊。」不過也有網友表示不妥：「拍戲穿高訂，會不會太誇張」、「憑什麼她在劇裡穿高訂。」
此外，先前在網路上也曝光了趙露思在新劇《許我耀眼》中的3套全黑成熟造型，其中有一套女霸總風格的造型，跟曾在《偷偷藏不住》中飾演她媽媽的曾黎近期出席活動的造型撞衫，有不少網友看了還笑說趙露思偷穿媽媽的衣服出門上班。
《許我耀眼》目前開拍才一個月，就已經因為趙露思本身的高人氣跟百變的造型引起高度關注與討論，而趙露思在國際版抖音（TikTok）上也創下突破120億的總瀏覽量，成為中國藝人之冠，可見她在中國跟國外都有著極高的人氣。