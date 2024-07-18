長期檢驗鄭市府！凌濤曝鄭文燦在桃園喊水會結凍：自己也被告3次
前桃園市長鄭文燦因涉貪遭羈押禁見，外界震驚的同時也有不少討論聲浪。桃園市議員凌濤對此表示，桃園藍營夥伴奮鬥到今日，檢驗鄭文燦，終於有一點成果。更是透露自己曾被鄭文燦告過3次。
記者莊蕙如／台北報導
凌濤昨（17）日於臉書發文表示，桃園藍營夥伴奮鬥到今日，檢驗鄭文燦，終於有一點成果。他提到，「我跟詹江村議員私下互動不多，但他的正義感，我一直敬佩，其實桃園藍營強力檢驗鄭文燦的民代一直不少，如舒翠玲、黃敬平等前輩，都長期高度檢驗鄭市府。」
凌濤直言，無奈過去鄭文燦在桃園喊水會凍，這些質疑才不容易為外人所知。他更說，「從2022年檢驗至今，我們屢次被鄭文燦濫訴，我覺得村長他也不怕，就像鄭文燦告我三次一樣，退無可退，檢驗到底，因為說到頭，市民才是利益的主角，所有屬於公家的，都是市民共有。」
凌濤強調，好的市政需要接力，監督經驗與勇氣則需要傳承，讓他相當同意，國民黨並不是靠英雄光環，而是需要不怕困難的團隊，這也是他們努力推動調查小組的初衷。
凌濤指出，「村長以及多位桃園資深議員都是我的前輩，也長期質疑鄭文燦的失德失能。我們議會的調查小組，正是藍營長期以來的願望，相信大家都會支持。」他表示，桃園轉骨，這是關鍵，市民已經準備好全力支持大步向前。