白冰冰收視被康康超車！外傳「找胡瓜回鍋」她盼破冰：瓜瓜愛你哦
白冰冰先前轉戰民視週六八點黃金時段主持《超級冰冰秀》，傳出胡瓜因此退出該時段，出現合約雙胞爭議，氣得他撂下狠話，要求賠償5200萬元酬勞，並要民視5月底必須解決此事，否則律師6月會有動作，雙方卻疑似談判破局。白冰冰今（18）日與節目班底一同到西門町掃街和粉絲見面，由於外界傳出若收視不好，可能會找胡瓜回來，她今否認此事，表示已經私下問過民視副總，不會有這樣的事情發生，但也期待和胡瓜破冰，隔空喊話「瓜瓜愛你哦」。
記者李欣容／台北報導
白冰冰今出席西門町掃街活動，不只是和胡瓜合約鬧雙胞問題，先前康康主持的《綜藝一級棒》收視第一，外界傳出如果白冰冰的收視不理想，有望拉胡瓜回鍋，白冰冰今否認此事，坦言已經私下問過民視副總，對方也否認，她表示做節目一定會關心收視率，但電視台很尊重她的內容，沒有過多干涉。白冰冰也說大家都是好朋友，不用把關係弄得太緊張，尤其康康也有客串她製作的戲《天知道》，白冰冰也相當感謝他。
至於和胡瓜的關係，白冰冰坦言兩人目前還沒聯絡，她倒是期待未來會有互動，「如果他不嫌我老，我也想去《綜藝大集合》，他覺得好的話也可以來《超級冰冰秀》。」還在鏡頭前送飛吻，「瓜瓜我愛你哦！」
《超級冰冰秀》最近兩週的收視都不及對手康康，因此儘管白冰冰簽約一年，但民視目前正在觀察，若是收視都沒有起色很可能會喊卡，找胡瓜回來救火，雙方的合約問題也就能夠迎刃而解，對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問民視副總許念台，對方透露和胡瓜的狀態，「沒有什麼新進展，就持續溝通中。」許念台被問到《超級冰冰秀》收視，僅表示會再做出內容調整。