鄭文燦子弟兵也出事！黃揚明曝檢調開綠燈：在野也不要開心太早
民進黨桃園市議員張肇良涉嫌關說幫違章超商打通關，桃園市調處人員接獲檢舉，17日搜索龍潭區公所、該議員服務處等10處。媒體人黃揚明認為，在野黨也不要開心得太早，因為後續只要曾經有一點問題的，在總統賴清德指示肅貪下，可能會雷厲風行、大大小小全部都辦。
記者余祥／台北報導
黃揚明17日在《國民大會》節目中表示，這件案子地方說法很多，有稱關說的，也有人把它解讀成，可能是鄭文燦案子的後續。上禮拜他曾分析表示，桃園議員瑟瑟發抖，尤其和鄭文燦有密切關係的，可能是白手套、他的人頭，是不是會在這一波收網，目前不得而知。
黃揚明指出，張肇良可能是涉嫌一件違建關說案，有人會說，違建關說有這麼嚴重嗎？民進黨有一位新北市前副議長陳文治，就是因為關說違建，後來還被收押。關說違建在刑法上可能列入所謂的圖利罪，說重也蠻重的，當然最後還是要看檢調怎樣做。
黃揚明認為，桃園的檢調現在對民進黨的民代是開綠燈，地方很多情資，可能原本壓著的，現在通通可以搬出來開始啟動；但在野黨也不要開心得太早，因為也有一位國民黨縣長被起訴。所以後續只要曾經有一點問題的，在賴總統指示肅貪下，可能會雷厲風行、大大小小全部都辦。