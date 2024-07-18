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林口三井Outlet二館「11/14開幕」！100家進駐品牌、美食清單一覽

▲MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館外觀實景，預計於11月14日正式開幕，增加約100家專櫃。（圖／三井集團提供）
▲MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館外觀實景，預計於11月14日正式開幕，增加約100家專櫃。（圖／三井集團提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

MITSUI OUTLET PARK林口二館即將於11月14日正式開幕，預計增加約100家專櫃，加上原一館約200家專櫃，共計可達300家專櫃品牌，進駐品牌包括UNIQLO、GU雙品牌串連，還有無印良品、HOLA家居等，眾所期待的美食餐廳包括自助吧名店「饗食天堂」、泰式火鍋名店「藍象廷」、韓式料理「涓豆腐」等，100家品牌清單一覽。

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MITSUI OUTLET PARK林口二館宣布於11月14日正式開幕，未來一館與二館之間將有連通空橋串連， 二館專櫃面積超過8千坪，分布於三個樓層。一樓規劃進駐支援在地生活所需之正價大型專賣店、特色餐廳，二樓則是與一館串連更加強化OUTLET品牌與適合餐敘的大型餐廳，三樓匯集了知名排隊餐飲名店與美食街，以及最適合親子體驗的娛樂設施等。

▲室內中央區實景照「MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館」。（圖／三井集團）
▲室內中央區實景照「MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館」。（圖／三井集團提供）
▲室內中央區實景照「MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館」。（圖／三井集團）
▲MITSUI OUTLET PARK林口二館宣布於11月14日正式開幕，未來一館與二館之間將有連通空橋串連。（圖／三井集團提供）
一樓主要品牌：
◾「UNIQLO」「GU」聯合進駐服務
◾「MUJI」無印良品
◾‧「HOLA」和樂家居
◾「akachan honpo」阿卡將本舖，擁有創業90年以上歷史的母嬰用品專門店
◾「PRESERVE」好膳集團旗下人氣早午餐品牌
◾「Garmin」全球最具指標性的 GPS 企業，目前已是航空、航海、車用、運動健身產品等市場熟悉的領導品
◾「SAMSUNG」主題專賣店
◾「D+AF」快時尚女鞋

二樓主要品牌：

【服飾家居】
◾「MARKEY′S」日系童裝品牌，台灣首店
◾「HUF」傳奇滑板手 Keith Hufnagel 於 2002 年開設的原創商店
◾「National geography apparel」國家地理服飾
◾「adidas kids」
◾「PUMA kids」
◾「SKECHERS kids」

【美食餐廳】
◾「gelato pique café」來自日本的法式可麗餅咖啡屋
◾「饗食天堂」自助吧名店
◾「KOI PLUS」 來自台中的餐飲品牌，搭配色香味俱全的餐點為台灣精品茶增添全新註解。

▲饗食天堂夢時代旗艦店規劃八大餐區、推出全新升級7.0菜色。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「饗食天堂」自助吧名店也進駐MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館。（圖／記者陳美嘉攝）
三樓主要品牌：

【親子生活】
◾「大創」集合旗下「DAISO」、「THREEPPY」、「Standard Products」3品牌在此展開新北首家3品牌旗艦店
◾「Tom`s world湯姆熊歡樂世界」親子室內遊樂園

【主題餐廳】
◾「京昌園」日系燒烤名店
◾「藍象廷」泰式火鍋名店
◾「涓豆腐」多樣道地韓國特色料理
◾「Suage」日式湯咖哩排隊名店
◾「上善豆家」以匠人精神，精選優良食材，製作感動客人的蔬食料理
◾「THE BBQ HOUSE」美式料理，秉持著透明、新鮮、現點現切的理念
◾「大阪王將」日本餃子名店
◾「武藏野の洋菓子」來自日本的烘培甜點
◾「Haagen-Dazs」冰淇淋
◾「beard papa's」泡芙

▲6/1～6/5快閃推出，連續5天「燒餃子」(6入)買一送一。（圖／王座國際餐飲集團提供）
▲「大阪王將」日本餃子名店，即將進駐MITSUI OUTLET PARK 林口Ⅱ館。（圖／王座國際餐飲集團提供）
【美食街】
◾「廟口鴨香飯」起源於新竹中山路上，鄰近新竹城隍廟的人氣台式料理
◾「Chicken Eater」台式料理，
◾「極之好味」港式燒臘
◾「東京油組総本店」日式油拌麵
◾「牛角次男坊」，日本燒肉丼」

MITSUI OUTLET PARK林口於2016年1月開幕，為三井不動產集團在台灣的事業打下穩健的基礎，也更增添集團深耕台灣的信心，除了二館預定在11月14日盛大開幕外，三井不動產集團目前在台共有6座商業設施據點。包含林口、台中港、台南3座OUTLET據點。區域型購物中心則有甫於去年開幕的Mitsui Shopping Park LaLaport台中，以及台北南港、高雄2座LaLaport也在持續推動中。

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