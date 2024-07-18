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拚經濟！卓榮泰喊「政府有為、人民有感」　宣示三大目標

▲卓榮泰今日首度主持經濟發展委員會，並宣示三大方向，（圖／記者陳威叡攝，2024.07.18）
▲卓榮泰今日首度主持經濟發展委員會，並宣示三大方向，（圖／記者陳威叡攝，2024.07.18）

記者陳威叡／台北報導

拚經濟！為擴大台灣經濟發展，行政院籌組「經濟發展委員會」，院長卓榮泰今（18）日親自出席會後記者會，致詞時表示政府選擇創新與開放的方式，鄙棄保守跟封閉限制，委員會每季至少要召開一次，並宣示三大方向，分別是兆元投資國家發展方案，盼引進3至4兆元國內外基金投注重大建設；其次是打造台灣成為亞洲資產管理中心，加速資金流通；最後則是推動國家人才競爭力躍升方案，將培育20萬名AI人才，並爭取12萬名外國專業人才，強調國家經濟與國人生活息息相關，喊出「政府有為，人民有感」。

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卓榮泰今日首度主持「經濟發展委員會」，會後親自出席記者會說明，認為會議內容豐富且富有使命感，政府將選擇創新跟開放的方式，鄙棄保守跟封閉限制，讓國人對政府有所期待，也期勉部會首長要集思廣益，具體會議結論。

卓榮泰也說明委員會架構組成，每季都至少要召開一次會議，預計7、9、11月都將召開會議，另計畫8月召開首次顧問會議，希望將初步討論結果，讓專家與顧問給予更多的意見。

卓榮泰也宣示三大方向，首先是兆元投資國家發展方案，將引進3到4兆國內外基金投注於重大建設 重要產業，並設立法規設置單一窗口與平台，加速進行。 與民間相互承諾，促成兆元投資台灣建設計畫。

其次，將打造台灣成為亞洲資產管理中心，加速資金流通，創造更多更大福祉。最後則是推動國家人才競爭力躍升方案，要育才、留才與攬才，並整合能量，將培育20萬名AI人人才，並爭取12萬名外國專業人才。

卓榮泰說，國人與產業的期待，政府願意用具體方式與態度回應來達到目標，後續配套計畫與措施，法規鬆綁未來重要的一環，也希望透過立院來協助。

卓榮泰說明，新時代要有新作為，科技快速進步，不僅要經濟發展還要有社會福利，更需要團結一致，結合公私部門與眾人的力量，讓政府、民間再次充分合作，廣徵意見、充分討論與跨域合作，利用創新行動達到各項目標。

最後卓榮泰強調， 強調國家經濟與國人生活息息相關，為了國家長遠計畫與國人幸福，喊出「政府有為，人民有感」。

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