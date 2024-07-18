黑嘉嘉海邊辣曬小蠻腰！親曝「爸爸視角」粉絲嗨翻：岳父懂拍哦
職業圍棋選手黑嘉嘉有著台澳混血的身分，憑著甜美的外型和可愛的性格，獲得大批粉絲支持與喜愛，而她也因為棋藝精湛被封為「圍棋女神」、「台灣最美女棋士」。黑嘉嘉經常會透過社群跟粉絲們分享日常點滴，像是最近她跟家人回到澳洲，她也在社群上曬出一系列爸爸幫忙拍的美照，讓大票網友看了都直呼：「岳父大人有拍照天賦。」
記者洪生儒／綜合報導
黑嘉嘉最近跟家人一起回到了澳洲，去了不少當地的景點，像6日她就透過社群曬出她在布里斯本跟巨大小小兵的合照，看起來相當俏皮可愛。而近日又在社群上分享了一系列在陽光海岸（Sunshine Coast）散步的照片，並在貼文中寫下：「爸爸視角。」
從黑嘉嘉貼出的海邊照片中可以看到，她漫步在沙灘上，身上穿著白色短版背心，搭配短版白長袖罩衫，露出纖細的小蠻腰，下半身則是穿著牛仔褲，還戴著太陽眼鏡，整個人看起來相當愜意，散發出滿滿的度假氛圍，而爸爸在幫她拍照時，她也擺出側身回眸笑的動作，模樣十分可愛。
貼文一出，隨即吸引大批網友注意，紛紛留言表示：「謝謝嘉嘉老師文案說明清楚，這樣就不用我特別出來叫大家放心了吧」、「爸爸很會拍，女兒果然最美」、「岳父大人有拍照天賦」、「岳父你又調皮了」、「爸爸很會拍」、「岳父懂拍哦」、「女神零死角，怎麼拍都美。」