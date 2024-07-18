跟著《背著善宰跑》邊佑錫腳步！金惠奫8／24來台 搶票資訊曝光
▲韓劇《背著善宰跑》爆紅，男主角邊佑錫（左）6月份才來台舉辦見面會，如今金惠奫（右）也宣布要到台灣見粉絲，時間就定在8月24日，搶票資訊也隨之曝光。（圖／tvN Drama 臉書）
記者
施以慧／綜合報導
｜ 2024-07-18 16:19:09 2024-07-18 16:21:26
2024話題韓劇《背著善宰跑》熱度破表，僅管該戲已經完結，但在網路上的討論仍非常熱烈，而出演該劇的韓星邊佑錫、金惠奫也因此一砲而紅，甚至邊佑錫6月份還來台舉辦粉絲見面會，引起粉絲暴動，在台颳起「善宰啊」旋風。今（18）日稍早，韓國娛樂公司宣布金惠奫也將來台舉辦「2024 KIM HYE YOON FANMEETING in TAIPEI [Hye-ppiness]」見面會，時間就定在8月24日，台灣大學綜合體育館1樓，而門票開賣時間也隨之曝光。
《背著善宰跑》今年才剛開始在愛奇藝播出時，就造成熱烈迴響，跨時空的戀愛穿越劇，讓粉絲1集接著1集看下去，其中飾演柳善宰的邊佑錫因為190.3公分的身高、超帥氣的高顏值，加上在劇中深情的人物設定，讓邊佑錫的IG粉絲暴漲300萬人以上；金惠奫也因在劇裡飾演不停為了善宰幸福而穿越的任率，而打開知名度，與邊佑錫在劇中的甜甜吻戲，更是讓人欲罷不能。 ▲金惠奫（左）宣布8月24日來台舉辦見面會，和邊佑錫（右）一樣將地點設在台大體育館，讓粉絲相當期待。（圖／愛奇藝國際站）
而邊佑錫在上個月月初已經舉辦過首場亞洲巡迴見面會，第1場就選在台北，不僅接機、送機的粉絲擠爆機場，來台的一舉一動更是備受關注，如今金惠奫也宣布來台，和邊佑錫一樣，將見面會地點選在台大，讓粉絲超級驚喜此次也是金惠奫出道以來，第1次來台灣舉辦見面會，她帶著期待又緊張的心情表示，很高興有機會和台灣粉絲近距離面對面，這次會準備難忘且驚喜的舞台，希望能一起創造美好的回憶！
金惠奫也開心說：「之前就曾來過台灣，對台灣的印象非常深刻，得知要來舉辦見面會，心情真的非常激動，謝謝各位一直以來的陪伴和支持，希望通過見面會，見到每位粉絲，帶給大家一個幸福的時光，我們8月24日見！」 ▲這次是金惠奫首次來台舉辦見面會。（圖／寬宏藝術 提供） 門票將在7月22日中午12點全面啟售，購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)及萊爾富、OK便利超商。