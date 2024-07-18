台南產協山上工廠大火！爆炸瞬間屋頂秒噴飛 烈焰燃燒空拍畫面曝
今天(18日)上午，台南產協企業公司、山上區工廠傳出火警，由於內部存放大量丙烯醯胺、甲醛、甲苯等易燃物，導致火勢延燒迅速，所幸員工在火警發生時全面疏散。而火警發生當下，疑似因內部存放的化學物質引燃，頻頻傳出巨大爆炸聲響，讓附近居民都大吃一驚，且起火點冒出大量黑煙與火雲，目前消防人員正持續灌救中。截至今天中午左右，消防人員已初步控制火勢，預估今天晚間可撲滅，起火原因及財損待釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該工廠為生產壓克力等樹脂產品的產協，台南市消防局獲報，先後調派39車79人馳往灌救，並出動南科消防機器人，以及新營消防分隊化學車，因工廠內部存放甲醛、甲苯等易燃物，導致火勢猛烈，現場還不斷傳來爆炸聲響，從上午曝光的畫面可以看到，工廠因爆炸而發出巨大聲響，建材因爆炸而噴飛，之後冒出大量濃煙及火光，畫面十分驚悚。
目前消防人員正積極灌救，並調派挖土機、大鋼牙等重機具加入，今天中午左右已大致控制火勢，但預估撲滅時間，最快可能要到深夜，詳細起火原因及財損待釐清。台南市環保局也提醒，消防隊已至現場控制火勢，提醒位在提醒範圍的民眾關閉門窗，如需外出，請戴口罩做好自我防護。