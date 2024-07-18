《角頭》黑道老大「閉門喬事情」畫面曝光！驚見8名影帝全在內
電影《角頭－大橋頭》集結《角頭》系列最強卡司陣容，刻畫更為複雜的幫派角力，今（18）日釋出最新花絮「大佬篇」，影片中實力派影帝級演員蔡振南、龍天翔、喜翔、高捷、太保、夏靖庭、孫鵬、王識賢飾演的各幫派老大同框飆戲，同桌吃飯喬事情，光靠眼神跟細微動作就讓人感受到濃厚的較勁意味，下一個畫面手拿鐵棍上演「6大幫派大亂鬥」拍出《角頭》史上最狂械鬥畫面。
記者黃雅琪／綜合報導
《角頭－大橋頭》集結《角頭》系列最大的卡司陣容，8位演技派戲精詮釋8位角頭老大，包括《角頭》第一集的「頂庄」老大勇桑（蔡振南飾）、頭號大將清楓（孫鵬飾）、「後港」老大文正（夏靖庭飾）、《角頭2：王者再起》的「北館」精神領袖貴董（高捷飾）、老大仁哥（王識賢飾）以及外傳電影《角頭－浪流連》出現的「北城」老大哈達（太保飾）全部回歸演出。
首次登場的有「大橋頭」老大KO桑（龍天翔飾）、「東門幫」喜爺（喜翔飾）加入一起飆戲，各具一方勢力的梟雄可以和平一起打麻將、在餐館吃飯喬事情，每一個眼神和細微動作都是戲，不用說話都可以感受到彼此肅殺較勁的殺氣，面對「大橋頭」第二代Michael有意打亂角頭秩序，各大角頭起身反抗共同開戰，夜晚的頂樓停車場集結6大幫派互打，超大規模的大亂鬥場面，將再度創造《角頭》系列全新經典畫面。
高捷是《角頭》系列每一部作品都有演出的演員，這次在新片《角頭－大橋頭》再度飾演「北館」精神領袖貴董，與王識賢飾演的「北館」老大仁哥共同回歸演出。高捷笑說：「我還是一樣，擔任北館的扛壩子，他們都叫我貴董。」隨著《角頭》IP成立10週年，他也跟了整個系列10年，感性表示：「很難得也很可貴、很榮幸可以有10年的參與。」
同樣跟著《角頭》系列走過10年的蔡振南，在新片《角頭－大橋頭》再度飾演「頂庄」角頭老大勇桑。他坦言，整個系列10年來走到現在，一切都不簡單：「很多事是平常一般人看不到的，瞻遠的考慮到往後要怎麼拍《角頭》，不能一直說好，一直說壞，善、惡都呈現給觀眾。」