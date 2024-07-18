別再酸「自爽盃」！李亦伸談瓊斯盃對台籃重要性：跟世界更多接觸

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球評李亦伸首先在節目上表示，本屆瓊斯盃上，中華藍、白2支球隊目前為止的表現都非常不錯，「年輕的中華白他們的拼勁、球員的潛能都不斷地展現出來，另外就是外籍生莫巴耶也展現出職籃洋將的戰鬥力，他帶領著中華白不斷打出好球。中華白總教練桑茂森對於團隊的要求，給予這些年輕球員足夠的信心，同時他也用好了莫巴耶，中華白確實打出不錯的表現。」
至於中華藍隊表現是否符合預期，李亦伸則表示藍隊在外籍教練圖齊的帶領之下，展現出不同以往的氣象，「中華藍隊在義大利籍教練圖齊的帶領底下，他的用兵更靈活、更寬闊，他不是倚靠某三、四名的主力球員，整個中華藍的團隊也變得越來越好。前面的比賽中華隊都能打出優質的防守，圖齊教練把每個球員都凝聚在一起，所有的角色球員在個人的作用上，都能夠慢慢地融入到整個團隊。」
瓊斯盃對台灣籃球重要性 李亦伸直言它有其歷史意義
而李亦伸最後也談到瓊斯盃對於台灣籃球發展的重要性，他表示：「不管是亞洲盃還是世界盃的資格賽，中華男籃想要打進八強屬實困難，我們大部分都只是過客。但透過瓊斯盃我們可以看見自己、可以更多地跟世界接觸、可以花錢找來更好的球隊，讓我們的球員、教練、球迷等等都可以看看外面不同的世界，我覺得這就是瓊斯盃不平凡的歷史意義。」