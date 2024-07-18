蔡阿嘎看台劇「驚見AB合約」！他綁白布條抗議 粉絲笑：該找你演
百萬Youtuber蔡阿嘎先前公布解僱前資深員工蘿拉的真相，是因為對方利用AB合約詐財上千萬，還打著團隊的名義向廠商要求大量公關品以及其他各種謊言，蔡阿嘎因此決定對蘿拉採取法律手段。如今，蔡阿嘎在事件爆發後瘋狂玩「AB哏」，甚至連電視台的編劇都將這個哏放進八點檔中，蔡阿嘎自己看了也哭笑不得，粉絲們也紛紛表示：「應該找你客串的。」
記者洪生儒／綜合報導
蔡阿嘎在昨（17）日透過Threads發文，貼出一張照片是八點檔《愛的榮耀》的畫面，照片中的角色在額頭上綁了一條寫著「抗議」的白布條，同時字幕顯示著「該不會是人們說的AB合約」，非常符合近日與蔡阿嘎有關的時事話題。
而深受AB合約之苦的蔡阿嘎也在貼文中寫道：「民視編劇…你…。」讓大票粉絲看了之後都笑出來，紛紛留言表示：「民視知道最近的AB合約事情，順便就臭一下」、「民視需要一個懂AB的人當編劇」、「應該要找你去演欸！而且阿嘎台語又好，不去演八點檔很可惜」、「電視機前的阿公阿嬤們可能不懂什麼叫AB合約哈哈哈」、「要消費還不找本人」、「對啊！你怎麼沒客串，有客串收視率會不會更多人看」、「應該找阿嘎擔任神秘嘉賓的，再創收視率高峰。」還有網友逗趣表示：「怎麼沒找你客串。」蔡阿嘎則幽默回應：「可能找錯窗口？」逗笑一票網友。
其實，蔡阿嘎的工作室雖然開除了資深員工蘿拉，隨後他也宣布離職3年的前員工「台大男」耶嫩回歸，並透露對方除了擔任業務窗口，也會協助部分幕前企劃。而在蔡阿嘎最新的Podcast節目中，耶嫩也透露「當年離職的原因跟蘿拉有關」，並揭露對方過去在工作中會搞小動作跟其他令人疑惑的行為，如今耶嫩也發出不自殺聲明，引起網友高度關注，紛紛留言表示：「前員工實在太可怕」、「耶嫩的家人們也要注意安全。」