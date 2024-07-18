PLG／鋼鐵人總經理高景炎曝近況！職務由他人接管　退出決策團隊

我是廣告 請繼續往下閱讀
鋼鐵人總管高景炎日前在體能測試會上對於自己的近況有所透露，稱目前球團很多事自己並未參與，對於和球隊之間的合約也三緘其口。這讓外界對於該球隊的內務有如霧裡看花，媒體洽詢事務也沒有一個接頭的對象。
今天高景炎在個人社群上發文表示，最近有很多廠商、公司同事、朋友群都來問自己最近在幹什麼，他則回應：「今年是一個非常動盪的非球季，新的事物，新的聯盟產生了很多的不穩定性。為了不再一一的回覆廠商，親朋好友們，我在這裡跟大家解釋我的動向。」
「在球季結束後我的球隊管理者職務就由球隊董事長宣布由他人來掌管，這代表著球員簽約、球隊組織這些事物的決定以不在我的工作範圍。」高景炎也在文中順道祝福球隊同事跟球員的續約可以順利完美，強調，「如果我有進一步其他的動向我也會跟所有的好友們一起分享謝謝大家的關心以及鼓勵。」
鋼鐵人可能變更主場 最快9月決定
鋼鐵人今夏有許多風聲，包括球隊是否會更換主場和經營城市，都受到外界矚目，鋼鐵人副總經理方永璽在選秀大會上對此回應表示，「現在空的城市都有在努力看看。」稱目前變更主場所在的城市還在評估當中，留在高雄當然也選項之一，一切都還在努力，最快9月能給大家答案。