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限5天！7-11大暑降溫「思樂冰25元」　全家霜淇淋、冰棒買一送一

▲超商本周優惠出爐，7-11、全家便利商店迎接「大暑」狂推消暑優惠，包括咖啡、思樂冰加10元多一件，霜淇淋、雪糕買一送一等。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周優惠出爐，7-11、全家便利商店迎接「大暑」狂推消暑優惠，包括咖啡、思樂冰加10元多一件，霜淇淋、雪糕買一送一等。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

 🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11本周「超值五六日」再度暫停，迎接下周一「大暑」節氣發動消暑優惠，7月19日至7月22日限時4天，買一送一有悅氏鎂日補給水880ml平均14元、自白肌玻尿酸涼感防曬噴霧195元；原價69元的LOTTE爽冰淇淋加10元多1件，平均特價40元、約是5.7折。

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此外，消暑降溫必備的冰淇淋、霜淇淋、思樂冰都沒少。指定現煮飲品、霜淇淋、大杯思樂冰、酷聖石3oz冰淇淋都有同品項第2件10元，《NOWnews》精算平均特價、折扣一次看。

📍以下7月19日至7月22日第2件10元：
◾特大杯拿鐵原價70元、平均特價40元、5.7折
◾特大杯美式原價60元、平均特價35元、5.8折
◾西西里風檸檬氣泡咖啡原價80元、平均特價45元、5.6折
◾西西里風檸檬咖啡原價75元、平均特價43元、5.7折
◾特大杯香橙果纖風味氣泡咖啡原價85元、平均特價48元、5.6折
◾特大杯香橙果纖風味氣泡凍飲原價85元、平均特價48元、5.6折
◾特大杯香橙果纖風味冰茶原價75元、平均特價43元、5.7折
◾冰淇淋紅茶原價65元、平均特價38元、5.8折
◾霜淇淋全口味原價49元、平均特價30元、6折
◾大杯思樂冰全口味原價39元、平均特價25元、6.3折

▲7-11本周「超值五六日」暫停，改推大暑清涼優惠。（圖／業者提供）
▲7-11本周「超值五六日」暫停，改推大暑清涼優惠。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家會員優惠是7月17日至7月21日，本周DM同樣近20款商品，買一送一有農心辛炒麵平均38元、熬豆漿平均20元、厚醬起司蘇打餅平均25元、樺達硬喉糖平均21元、盛香珍千層酥平均40元、鮮一杯氣泡飲平均50元。

▲全家會員優惠是7月17日至7月21日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠是7月17日至7月21日。（圖／業者提供）
「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品，7月19日至7月21日限時三天，桂格莓果飲／蜂蜜飲平均20元、FMC日式綠平均15元、杜老爺藍莓優格雪糕平均23元、霜淇淋不限口味平均25元。

▲「全家康康5」自7月19日至7月21日限時三天。（圖／業者提供）
▲「全家康康5」自7月19日至7月21日限時三天。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
門市7月17日至7月21日推出「限時殺5日」優惠活動，本周共7款商品促銷，買一送一商品首推醇脆黑糖拿鐵，冰熱任選平均33元，以及農心爽口海鮮烏龍麵平均25元、味味A香辣海鮮湯麵平均20元；樂法果醋買2送2，平均單瓶15元。

▲萊爾富7月17日至7月21日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）
▲萊爾富7月17日至7月21日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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