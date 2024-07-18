換清心被惡搞！店員徒手「丟茶凍、冰淇淋」嗨玩拋接 過程全拍下
新竹可不可女店員「吐口水加料」 事件還沒告一段落，又傳出人氣手搖飲品牌「清心福全」也有店員惡搞客人飲料，不但在製作飲料時拿茶凍、冰淇淋玩拋接遊戲，還把過程全部拍下，再次引爆社會譁然。
記者潘毅／綜合報導
真的太荒唐！近期有民眾在Threads上瘋狂轉發一段影片，好幾位身穿藍色制服的男店員在手搖店吧台製作飲品，結果下秒鏡頭就轉到櫃檯外，另一位店員用手拋出茶凍，製作的店員則用紙杯成功接住，另一個片段是店員手中又拿著一盒冰淇淋大喊「冰淇淋來了」，便將一團白色物體往上拋，製作店員又秀神反應，用空紙杯接下。
後來還有店員躲在冰箱裡等待同事，開門那一刻就大叫嚇人，整間店感情相當融洽，店員把店面當成遊樂場，全程都用鏡頭拍下紀錄，結果被其他網友備份下來製成系列影片，瞬間再度引爆食安疑慮。
不少人驚呼，「直接用手拿茶凍當球玩欸，太噁心了」、「暑假到了...又一個老闆要淚流了」、「噁心程度不輸可不可」、「整個人躲進冰箱，身上的汙垢會不會掉到備料裡面阿，太噁心了」。
針對本次事件，清心總部發出聲明表示，「員工不應該在工作場所拍攝影音嬉鬧，枉顧消費者權益。會立即讓本次事件店家停業重新接受教育訓練並進行內部處分。」