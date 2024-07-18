蘿拉能回歸工作室嗎？蔡阿嘎提「2大條件」鬆口：也不是不可能
百萬Youtuber蔡阿嘎先前透過影片曝光解僱前資深員工蘿拉的真相，因對方利用AB合約詐財上千萬，還以團隊名義跟廠商收取大量公關品等惡劣行徑，蔡阿嘎因而決定開除蘿拉並採取法律手段。接著，蔡阿嘎也隨即找回離職3年的前員工「耶嫩」，來替補團隊的空缺，粉絲們看了都相當支持蔡阿嘎的行動。而近日耶嫩在蔡阿嘎的Podcast聊到回鍋的事情，也讓其他人好奇蘿拉未來是否有機會回歸，針對此事，蔡阿嘎則表示：「也不是說不可能嘛！」並提出2大條件，引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
耶嫩近日在蔡阿嘎最新一集的Podcast節目中聊到當初離職的原因，以及決定回鍋的關鍵，他透露當初離職就是因為跟蘿拉不合，並提到蘿拉過去在工作中會搞小動作跟做出其他令人疑惑的行為，而如今確定團隊不會再跟蘿拉有聯繫，加上自己真的非常喜歡這樣的工作環境，才會決定在離職3年後又回鍋，蔡阿嘎、二伯與其他工作人員聽完後都感嘆表示：「離職時沒跟公司撕破臉，願意再回鍋的案例真的很難得。」
此外，蔡阿嘎在Podcast節目中被問到「某一位前員工，如果像耶嫩一樣願意回到公司，蔡阿嘎是否願意給予機會？」針對這個問題，蔡阿嘎秒回：「妳好好認真懺悔吧！該還的還一還再說嘛！看你表現，也不是說不可能啦，我們都留一線。」一旁的大頭佛聽了之後吐槽說：「現在應該是不可能啦。」
其實，蔡阿嘎在開除蘿拉之後，也重新整頓了公司的SOP，並找回離職3年的前員工「耶嫩」，他曾透露對方除了擔任業務窗口，也會協助部分幕前企劃。沒想到，才回歸蔡阿嘎工作室14天，耶嫩今（18）日突然發出不自殺聲明，強調自己跟家人都是樂觀開朗、身體健康的人，沒有任何困擾他們的心理疾病或是慢性病，所以不會做出自殺行為。他也特別提到：「自己沒有睡眠問題，不需要服用安眠藥，也不會酗酒或吸毒。」引起網友關注，紛紛留言表示：「耶嫩的家人也要注意安全」、「前員工太可怕了吧！居然連你都要發這種聲明。」