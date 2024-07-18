特企／苗栗豐水梨評鑑頒獎出爐！

113年度苗栗縣豐水梨評鑑頒獎於今(18)日上午十時在縣府大廳舉行頒獎典禮，共計有26位獲獎者，特等獎由林春蓮拿下，其餘獲獎者頭等獎吳文宏、鄭美子、張薆璿、黃春英、徐源基、貳等獎謝文恭、彭澄妹、陳賢芳、鄒淑妹、賴鉦來、陳禾其、李炎乾、陳正烈、孫于鈞及徐智恆、參等獎賴錦成、賴沁林、黃玉蘭、鄭意生、孫薰、李孟儒、吳兆志、楊瑞謀、温錦郎及賴玉賜。頒獎現場也準備了水梨大餐，水梨鮮果供到場嘉賓品嚐。
評鑑於7月12日在三灣鄉農會農民活動中心舉行，由苗栗區農業改良場、國立中興大學共計五名評審在現場仔細評分每位參賽者精心栽培的水梨。評分重點為果品不宜過重或過輕，果型外觀需圓整飽滿，果肉質地細膩且清脆無異味，最重要的即是甜度需足夠！評鑑獲特等獎及頭等獎果品也在活動會場陳列展示，希望能増進高接梨產銷班班員的自我進步空間，並作為隔年果品生產的標竿。
縣內高接梨種植面積約1200公頃，栽種區域包括頭份市、三灣鄉、大湖鄉、卓蘭鎮等鄉鎮市，其品種多達10多種，但以豐水梨、甘露梨、蜜雪梨、新興梨、晶圓梨等為大宗，皆大受市場青睞。雖然今年年初縣內的梨穗受到低溫寒流的侵擾，但在縣府、農糧署、改良場等單位大力協助下，以及果農們的悉心照料後，今年的高接梨依然大放異彩。
水梨除了是夏天消暑解渴聖品亦對人體有多項幫助，如：利尿消腫、幫助排便、養顏美容、降血壓與血脂、促進新陳代謝，且煮熟後的水梨亦有潤喉潤肺的功效。水梨好處多多，每年7至8月是水梨產期，歡迎大家到苗栗遊玩並選購高品質的水梨。