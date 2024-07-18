北市幼兒園性侵案！教育部證實 蔣市府有權停職狼師「應做未做」
北市幼兒園狼師性侵案，但事件爆發一年多過去狼師仍未停職，讓台北市長蔣萬安挨轟毫無作為，對此教育部今（18）日說明，從北市府發布新聞稿到家長描述，確實發現程序上與調查上「應做未做」，其實早在2021年就函示縣市政府，強化「幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」，外界質疑為何不能暫時停權，其實辦法中都已明確名可以停權，規定相當清楚。
記者陳威叡／台北報導
針對北市幼兒園爆發狼師性侵案，教育部次長張廖萬堅表示，透過北市府發布新聞稿與家長澄清描述，確實發現北市府在程序跟調查上有「應做未做」狀況，這起疑似性侵的重大案件，坦白說身為第一線地方主管機關要提高警覺，尤其幼兒表意能力不清，調查方面要更多元。
張廖萬堅指出，就北市府公開新聞稿，似乎未提到教務部所公布的幼兒涉嫌遭性侵性平事件，《教保服務人員條例》修正中，當時教育部2022年7月發現第一件後，雖然，仍受到《兒少權法管轄》，且早在2021年就函示縣市政府，強化「幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」。
對於外界直疑北市府為何不暫時停職，張廖萬堅也強調，事實上2021年函示縣市政府強化「幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」，就已載明可以暫時停職。最後強調非常痛心有此事件發生，公權力延伸非常重要，而在這個案件過程中，地方政府有沒有善盡調查也很重要，會跟北市府釐清是否有法令不足，但其實規定都相當清楚。