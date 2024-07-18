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盧秀燕下周將訪美　許淑華：黨內很多人對她有高度期待

▲南投縣長許淑華帶隊參訪台中市的垃圾焚化爐，中午和盧秀燕「兩姊妹」同桌共餐。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.18）
▲南投縣長許淑華帶隊參訪台中市的垃圾焚化爐，中午和盧秀燕「兩姊妹」同桌共餐。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.18）

記者顏幸如／台中報導

被視為可望代表藍營參選2028總統的台中市長盧秀燕，下周將展開訪美行程。南投縣長許淑華今天與盧秀燕餐敘，她坦言黨內很多人對盧秀燕「有高度期待」，至於是否角逐黨主席、參選總統，從她個人角度來看，現在就是「萬事做好萬全準備、好因應未來整體趨勢的需求」。

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許淑華今（18）日率南投縣村里長和鄉鎮市民代表參觀烏日焚化爐，中午盧秀燕特別趕來一起用餐，並簡短說明台中的焚化爐運轉現況。盧秀燕稱許淑華是「辣妹縣長」，一上任便展現驚人領導力，縣民滿意度也是史上新高，未來台中跟南投捷運連通，兩縣市的結合將更緊密。

▲台中市長盧秀燕身為女力縣市長聯盟的領頭羊，和南投縣長許淑華感情深厚。（圖／台中市政府提供，2024.07.18）
▲台中市長盧秀燕身為女力縣市長聯盟的領頭羊，和南投縣長許淑華感情深厚。（圖／台中市政府提供，2024.07.18）
盧秀燕下周將出訪美國，媒體問及許淑華看法，她坦言「黨內很多人對盧市長有高度期待」，雖然盧秀燕過去的行事風格比較低調，但無論整體市政表現、媽媽市長形象、黨內的人和都獲得大家認同，剩下的市長任期必須持續獲得市民肯定，才有助更上一層樓。

許淑華說，盧秀燕以市長身份出訪美國，透過城市外交突顯台中未來競爭力，此行也可奠定國際視野、提交外交能力，她更期盼透過盧秀燕出訪，讓國民黨的國際形象得到實質提昇。很多民眾好奇盧會不會和白宮相關人士見面？談論什麼議題？從她個人角度來看，「萬事做好萬全準備、因應未來整體趨勢的需求，都是我們所樂見的」。

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