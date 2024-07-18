外資提款538億、金額為史上第9大　投信買99億也沒用、台股破月線

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美國半導體股昨日慘遭血洗，台積電ADR大跌近8%，拖累台股今日開盤跳空大跌396.81點，摜破月線，隨後在台積電跌破千元帶來的壓力下，一度下跌621.08點，來到23148.74點，雖然盤中有族群在點火，不過還是抵抗不了賣壓，終場下跌371.35點或1.56%，收在23398.47點，成交量放大到5793.37億元。中小型股也難以倖免，櫃買指數終場下跌4.27點或1.52%，收在276.94點，成交量為1381.17億元，日K一度失守短期均線以及月線，尾盤則是有成功站回月線。
今日資金大逃竄，電子權值股全數走跌，權王台積電跳空開低失守千元，下跌42元、988元開出，市值蒸發了新台幣1兆元，終場跌幅收斂、下跌25元或2.43%，收在1005元，站回千元關卡，拖累大盤指數有200點，今日盤後將舉辦法說會，市場也期望能釋出利多消息來挽救股價；鴻海也同步走低，以206元開出，終場下跌8元或3.77%，收在204元，拖累大盤指數有37點；聯發科則是下跌45元或3.4%，收在1280元。
今日個股成交量排行榜前五名為：群創、新光金、昆盈、鴻海、凌巨；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯發科、欣興。