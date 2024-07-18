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實測／蘋果 iOS 18更新！「桌面、控制中心、鎖定」用法全不同

▲iOS 18 公測版已經釋出，即使沒有AI功能，但還是有不少地方變動頗大。（圖／記者周淑萍攝）
▲iOS 18 公測版已經釋出，即使沒有AI功能，但還是有不少地方變動頗大。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果iOS 18 公測版已經釋出，《NOWnews》實際使用iPhone 13 Pro更新測試，雖尚未能體驗Apple Intelligence，但還是有不少新功能，一升級就會超級有感。首先就是「桌面」可以更加個人化；「控制中心」可以加入更多App，提高自訂選項的靈活度；還有「鎖定畫面」的手電筒終於可以移除，不用再擔心誤觸。

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「桌面」App可以隨意拖曳
更新到iOS 18之後會立即感受到桌面上的改變。以往App會一個一個強制對齊，iOS 18可以長按App搖動後隨意拖曳App到想要的位置，像是把同顏色的App放置在一排，或是設定桌面時，可以避免App擋到。

▲iOS 18公測版實測。（圖／記者周淑萍攝）
▲iOS 18可以隨意拖曳App到想要的位置。（圖／記者周淑萍攝）
「桌面」App 自訂顏色、大小
App可以在編輯內放大，但放大後只會出現圖示，下方不會有該App的名字，適合使用較少App，對於圖示熟識的用戶。桌面顏色如果改為「深色」會連同App內都改為黑色底色相當一致看起來也更加舒適。如果選擇「淺色」就會跟原本桌面相同。「不同色調」就更加有趣，可以在色條上選擇喜歡的色系，還能調整深淺，或是搭配自己桌面照片的顏色，但無法針對不同的App個別調整。

▲iOS 18公測版實測。（圖／記者周淑萍攝）
▲iOS 18 App 可以放大且調整App的顏色。（圖／記者周淑萍攝）
「控制中心」可調整大小
一滑控制中心就可以發現右上新增小小的關機按鍵，如果需要開關機，可以直覺性的操控，算是貼心的小功能之一。左上有「+」的符號，可直接開啟「控制項目」選項，自行加入或刪除常用的功能，此外，拖曳右下的符號即可調整大小。

▲iOS 18公測版實測。（圖／記者周淑萍攝）
▲iOS 18拖曳右下的符號即可調整大小。。（圖／記者周淑萍攝）
「控制中心」多分頁
大變動的部分就是可以在右側看到3種不同的分頁，點擊「愛心」可快速取用自己最常用的控制選項群組。「音符」的符號可以進入媒體播放。最後「連線」圖示能進入飛航、AirDrop、Wi-Fi、熱點、藍牙等連線相關的設定。

▲iOS 18公測版實測。（圖／記者周淑萍攝）
▲iOS 18控制中心新增多項分頁。（圖／記者周淑萍攝）
「鎖定畫面」的手電筒終於可以移除
iPhone用戶容易在鎖定畫面時不慎誤觸「手電筒」，但升級到iOS 18之後使用者終於可在「鎖定畫面」底端切換控制選項，包括選用 Controls Gallery 中的選項，或完全移除控制選項。使用方式：在鎖定畫面長按，點選「自訂」後的「鎖定畫面」，按「－」即可移除App，如果有想要設定的功能，就再按「＋」加入。

▲iOS 18公測版實測。（圖／記者周淑萍攝）
▲iOS 18鎖定畫面的「手電筒和相機」可以移除或是更換。（圖／記者周淑萍攝）

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