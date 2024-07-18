實測／蘋果 iOS 18更新！「桌面、控制中心、鎖定」用法全不同

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更新到iOS 18之後會立即感受到桌面上的改變。以往App會一個一個強制對齊，iOS 18可以長按App搖動後隨意拖曳App到想要的位置，像是把同顏色的App放置在一排，或是設定桌面時，可以避免App擋到。
「桌面」App 自訂顏色、大小
App可以在編輯內放大，但放大後只會出現圖示，下方不會有該App的名字，適合使用較少App，對於圖示熟識的用戶。桌面顏色如果改為「深色」會連同App內都改為黑色底色相當一致看起來也更加舒適。如果選擇「淺色」就會跟原本桌面相同。「不同色調」就更加有趣，可以在色條上選擇喜歡的色系，還能調整深淺，或是搭配自己桌面照片的顏色，但無法針對不同的App個別調整。
「控制中心」可調整大小
一滑控制中心就可以發現右上新增小小的關機按鍵，如果需要開關機，可以直覺性的操控，算是貼心的小功能之一。左上有「+」的符號，可直接開啟「控制項目」選項，自行加入或刪除常用的功能，此外，拖曳右下的符號即可調整大小。
「控制中心」多分頁
大變動的部分就是可以在右側看到3種不同的分頁，點擊「愛心」可快速取用自己最常用的控制選項群組。「音符」的符號可以進入媒體播放。最後「連線」圖示能進入飛航、AirDrop、Wi-Fi、熱點、藍牙等連線相關的設定。
「鎖定畫面」的手電筒終於可以移除
iPhone用戶容易在鎖定畫面時不慎誤觸「手電筒」，但升級到iOS 18之後使用者終於可在「鎖定畫面」底端切換控制選項，包括選用 Controls Gallery 中的選項，或完全移除控制選項。使用方式：在鎖定畫面長按，點選「自訂」後的「鎖定畫面」，按「－」即可移除App，如果有想要設定的功能，就再按「＋」加入。