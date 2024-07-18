許光漢參演泰版《鬼家人》裸身辣跳〈舞孃〉？正版吳明翰全說了
「國民老公」許光漢擔任年度品牌代言人，今（18）日出席旅遊平台歡慶10週年記者會，除了分享平日旅遊習慣之外，提到主演的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》傳出將翻拍成泰版，並由演出BL劇《以你的心詮釋我的愛》爆紅的，人氣CP「BKPP」普提蓬·阿薩拉塔納功、克里特·安努艾德奇康主演，許光漢驚訝表示：「被翻拍當然很開心！」被虧說要客串演出，再次裸身大跳〈舞孃〉嗎？他謙虛回應：「相信大家會想要看，另外一個人的感覺是怎麼樣。」
記者黃雅琪／台北報導
身為旅遊平台代言人，許光漢也透露自己喜歡隨興出遊、睡到自然醒，最害怕的旅伴則是按表操課類型：「就是一定要規劃行程的人，然後一定要大家一起去那個地方的那種，雖然我還是會去，但會覺得還是想要睡飽一點。」他慶幸目前還沒跟旅伴吵過架，在團體中屬於負責找美食、訂飯店的人，也會願意幫大家拍照，但他苦笑說：「拍不拍的好就不一定，畢竟每個人對美醜的標準不太相同。」旅遊必帶小物則是「木質調」香氛噴霧。
許光漢日前出席活動時，坦言：「談戀愛可以讓人生更圓滿！」透露出想交女朋友的心情，引起廣大「許太太」熱烈討論；今日他重提此事，搞笑回應台灣媒體：「還不是被你們逼的！」嚮往獨旅的他，希望可以到冰島看極光，或是來一趟西班牙朝聖之旅：「我覺得自己旅行，會有很多有趣的事情發生。」被問到豔遇經驗，許光漢害羞的說有在日本和其他國家多次被女生搭訕聊天，笑說：「當然還是要看聊不聊得來吧！聊得來當然是ok的呀（交換聯絡方式）。」
剛結束日韓工作行程，好不容易回到台灣喘口氣的許光漢，坦言這幾天有跟自己愛床好好熟悉一下了！接下來即將進行台劇《正港分局》、韓劇《無路可走：輪盤賭》一連串馬拉松宣傳，這段時間不少人也發現，他身形變得比以往更壯了些，許光漢感到有些驚訝的表示：「我如果早上7點起床的話，真的就會吃到4餐，宵夜那餐不一定會吃，要看當時的狀況決定。」除了健身需求，他也認了是名「吃貨」，肚子餓的話心情會大受影響。