北市幼兒園性侵案延燒！波及2托嬰中心深夜遭噴漆 嫌犯下午到案
台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅，其涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，引發社會譁然，不過今（18）日凌晨該幼兒園的舊址，目前換人經營的睿芯托嬰中心，以及另家私立強生托嬰中心慘遭波及，有民眾分別在鐵門上噴漆「性侵幼兒」、「性侵毛畯珅」與「性侵幼兒毛畯珅」。轄區信義分局獲報後調閱監視器，並鎖定一名犯嫌，將依規定通知到案釐清案情經過。
記者孫唯容/綜合報導
據了解，該名狼師為幼兒園園長之子，不但涉嫌猥褻、性侵多名幼童，該園經台北市政府教育局裁定，已於2023年間停業。性侵案件於2022年7月間爆出，教育局雖立即調閱監視器，卻因無發現相關證據，檢方調查後處分不起訴，不過園方卻疑似隱匿未報，調查期間更未將狼師停職，導致其繼續犯案，直到2023年7月報案後才將人羈押。
教育局清查，共有24位家長通報孩子遭受到性侵害，檢警介入偵辦後，發現該狼師性侵超過20名女童，並偷拍私密影片超過600部，存放於手機中。消息曝光引發輿論怒火，且因涉及兒少案件，依據《兒童及少年福利與權益保障法》規定「宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，對下列兒童及少年不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分之資訊」，直到監察院16日詳細公布，媒體才將相關名稱進行揭露。
根據警方調查，今天凌晨1時30分許，1名身穿黑色T恤、短褲的男子駕車前往睿芯托嬰中心後，手持噴漆在其鐵門噴上「性侵幼兒」、「性侵毛畯珅」字眼，隨後又到附近信義路6段一家私立強生托嬰中心噴漆。
信義區警方說明，已停止營業的培諾米達信義幼兒園的北市信義區松德路地址，目前已換為經營睿芯托嬰中心，該托嬰中心為免外界誤解，今年4月透過律師事務所曾對外發表聲明稿，強調跟之前的培諾米達信義幼兒園並無關係。
至於另1間被噴漆的強生托嬰中心，之前在該址經營的一家托嬰中心跟培諾米達信義幼兒園負責人相同，但是昨天下午曾發文稱出事的幼兒園與托嬰中心，雖負責人都是毛畯珅母親洪姓女子，但是2個是獨立事業體，股東、員工都不同，洪女曾騙托嬰中心孩子是冤枉的，不肯交接負責人，直到社會局接手才強換成另1名林姓股東。