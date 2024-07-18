媒體可報北市幼兒園狼師案？　葉丙成：積極溝通相關單位

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回顧該起案件，任職培諾米達信義幼兒園的30多歲男教保員，2022年涉嫌利用職務之便性侵多名女童，到了去年才因多名家長報案遭到羈押，檢警一查發現，男子不僅藏有600部私密影片，受害女童更是超過20人，至於該名狼師目前遭以《強制猥褻罪》、《加重強制性交罪》等罪名起訴。
教育部此前對此回應，該所幼兒園已於去年8月14日停止招生、同年10月1日廢止設立許可，至於台北市教育局，則於同年8月18日針對園所幼生家長召開說明會，承諾將會況大調查是否還有其他受害學生，並且成立專案小組協助安置幼生、提供輔導資源，另也展開受害個案追蹤、輔導。
教育部指出，自從知悉該案發生後即督導台北市政府教育局依法究辦，經由台北市教育局調查結束，幼兒園負責人由於隱匿性侵害事件而未通報，認定不得擔任教保服務機構負責人，或再有違法經營幼兒園情事，另一方面，該案行為人也經台北市政府教育局裁罰新台幣60萬元，終身不得任職教保服務機構。
教育部強調，為了落實不適任人員控管，避免再度任職幼托機構，該案行為人、教保服務機構違法情事的裁罰訊息已於去年8月18日、去年9月20日、今年3月13日公布在全國教保資訊網，一旦教保服務機構不適任人員若經確認並受管制，不適任人員名單亦與衛生福利部相關系統同步，管控托嬰中心以及幼兒園不適任人員，守護幼兒安全。
有關幼兒園發生不當對待事件資訊揭露，教育部表示，已有函文督導台北市教育局，督促儘速完成調查，並於調查案件期間認為揭示資訊對於公益有必要者，也請台北市教育局依照《兒童及少年福利與權益保障法》、《政府資訊公開法》相關規定權責辦理。
另外，監察院此前公布涉案幼兒園全名、加害者姓名，不過媒體對於此案可被揭露程度仍有疑慮，衛福部次長呂建德昨日表示，《兒童及少年福利與權益保障法》，目的在於保護已經受害或遭負面事件的兒少群體隱私，並未規定不得報導該案。保護服務司長張秀鴛指出，該案屬於揭弊型事件，幼兒園名稱不受《兒童及少年福利與權益保障法》施行細則規定，意即性侵害案件並無不能報導，也無加害者資訊不能揭露情況，而且幼兒園名稱並非歸屬校園，因此公布涉案園所名稱、班級等資訊，不會構成疑慮。