四面楚歌？裴洛西告訴拜登他無法勝選　民調：2/3民主黨人想換登

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不過，消息人士並未指出裴洛西是否有要求拜登退選。裴洛西一直以來的說法是，是否繼續參選由拜登自己決定，但裴洛西確實說過，「時間已經不多了」。
對於《CNN》這則獨家，白宮發言人貝茨（Andrew Bates）表示拜登是民主黨的提名候選人，且他計畫打贏選戰，並期待與國會中的民主黨人合作，推動那些能夠幫助美國家庭的政策。裴洛西的發言人則表示，裴洛西自12日以來一直待在加州，此後並未與拜登通話。
同時，《美聯社》與NORC（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）合作實施的最新民調結果顯示，有近3分之2的民主黨人認為拜登應該退選，這份民調進行時川普尚未在賓州遇襲，也還沒有公布副手范斯（JD Vance）。調查發現，只有30％的民主黨人有信心或非常有信心，認為拜登能夠擔任總統，低於2月份民調的40％。
《美聯社》報導指出，不確定川普槍擊案發生後，民意是否會發生變化。但根據最新少量民調顯示，尚未看到跡象表明拜登在槍擊案後會重新獲得選民支持。
進一步分析民調結果，非裔民主黨人是拜登最忠實的支持群眾，有一半的非裔民主黨人認為拜登應該繼續參選，而若從年齡來看，45歲以下的民主黨人高達75％希望拜登退選，45歲以上的民主黨人希望拜登退選的比例則降低為60％。
民調還發現，42％的受訪者認為川普會贏，僅有18％的受訪者認為拜登會贏，且有38％的受訪者認為川普更有能力處理國政危機，只有28％的受訪者認為拜登更有能力。對拜登來說民調少數的亮點是，40％的受訪者認為拜登比川普誠實，認為川普比拜登誠實的只有20％。