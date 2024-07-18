16歲屁孩躺「萊爾富冰櫃」惡搞！警方找到人了 通知到案說明
日前高雄一名屁孩爬進萊爾富超商冰櫃，更將過程拍下PO上限時動態，誇張行徑引發輿論撻伐，萊爾富表示不排除提告求償，目前也已經報警交由警方處理。稍早調閱監視器後，發現涉案者是一名16歲黃姓少年，事發當天騎乘機車前往超商，將通知他到案說明，希望釐清動機。
記者孫唯容/綜合報導
據了解，受害店家為高雄杉林區的大愛門市，14日晚間，有屁孩闖進超商內，整個人爬進冰櫃內嬉鬧，還將過程拍下PO網，引起輿論撻伐。萊爾富接獲消息，已於第一時間將冰櫃內食品全數下架及進行殺菌消毒，初步估據約損失1.5萬元左右，官方列出損失清單喊不排除向行為人求償「本公司因本事件所造成之損失，除商品成本外，尚包括商品下架報廢、冰櫃清潔消毒等額外支出費用，甚至因此而影響公司商譽的損失，本公司均不排除向行為人求償。」
高雄市衛生局今（18）日也到該門市稽查，經查，現場都已進行清潔消毒，生鮮食材冰櫃內所有水產品已下架，全數銷毀不再販售。
警方受理報案後，調閱監視器追查，釐清涉案者是一名16歲黃姓少年，當日騎乘機車犯案，目前已通知黃男到案說明，後續涉嫌毀損罪函請橋頭地檢署偵辦。