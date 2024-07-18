白冰冰才說「愛你哦」！胡瓜驚吐：可能會抓她去撞頭

白冰冰先前轉戰民視週六八點黃金時段主持《超級冰冰秀》，傳出胡瓜因此退出該時段，出現合約雙胞爭議，氣得他撂下狠話，要求賠償5200萬元酬勞，雙方卻疑似談判破局。白冰冰今（18）日出席節目活動時才回應此事，表示與胡瓜私下沒有聯絡，但期待能有互動，還喊話「愛你哦」，而胡瓜恰巧今日下午有2024《真愛秀·藍寶石大歌廳》演唱會彩排，他卻語出驚人說可能會抓白冰冰去「撞頭」。
記者李欣容／台北報導
胡瓜解釋和白冰冰之間沒有矛盾，一切都是美麗的錯誤，而白冰冰早上才說可以到他的節目《綜藝大集合》，胡瓜則歡迎，只是擔心白冰冰會受傷，因為節目喜歡玩撞頭的遊戲，「我可能會抓她去撞頭。」至於和民視的合約問題，他坦言目前進入協商程序，而收視率本來就是各台互相較勁，跟別台比拚沒有意義，「我只要求我自己。」
白冰冰今早出席西門町掃街活動，不只是和胡瓜合約鬧雙胞問題，先前康康主持的《綜藝一級棒》收視第一，外界傳出如果白冰冰的收視不理想，有望拉胡瓜回鍋，白冰冰今否認此事，坦言已經私下問過民視副總，對方也否認，她表示做節目一定會關心收視率，但電視台很尊重她的內容，沒有過多干涉。白冰冰也說大家都是好朋友，不用把關係弄得太緊張，尤其康康也有客串她製作的戲《天知道》，白冰冰也相當感謝他。
至於和胡瓜的關係，白冰冰坦言兩人目前還沒聯絡，她倒是期待未來會有互動，「如果他不嫌我老，我也想去《綜藝大集合》，他覺得好的話也可以來《超級冰冰秀》。」還在鏡頭前送飛吻，「瓜瓜我愛你哦！」