2024夏季橘子嘉年華登陸漫博！新楓之谷、波拉西亞戰記發海量獎勵

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呼應2024夏季橘子嘉年華打造快樂夢想會所的主軸，遊戲橘子以「快樂實驗室」為核心概念，集結旗下《新楓之谷》、《波拉西亞戰記》、《櫻桃小丸子元氣版》、《小橘編與柑姆的遊戲日常》四款超人氣IP，以各具特色的內容展現，為玩家們提供不同的快樂秘方。
四大展區分別展現《新楓之谷》為偶像應援閃閃發亮的快樂、《波拉西亞戰記》集結旅團團結之力痛快戰鬥的快樂、《櫻桃小丸子元氣版》充滿童趣享受祭典的快樂，以及《小橘編與柑姆的遊戲日常》呆萌可愛的日常快樂，現場將有豐富的活動內容、漫博限定獨家周邊、虛寶禮包，完成攤位限定的「尋找快樂秘方」任務就能獲得香噴噴的爆米花杯，並抽中超可愛的小橘編訂製杯套及拍貼機使用機會，可選擇喜愛的IP專屬外框將回憶收藏。
《新楓之谷》為偶像應援閃閃發亮的快樂
以夏季改版主題「天使破壞者與露希妲演唱會」為設計主軸，將展區打造為活力四射的應援搖滾區，不只將遊戲中甜度爆表的舞台實體化，玩家們還能實際為自己喜愛的偶像投票應援。只要完成現場指定任務，就可以獲得虛寶「2024橘子嘉年華紀念箱子」、天使破壞者精美海報、明信片、貼紙以及氣球等專屬周邊。
每日前200位玩家還有早鳥打卡禮，在拍照區和偶像合影並上傳社群平台，就可以拿到限量的新楓之谷小夜燈（不挑款），快來支持心目中的愛豆，尋找閃閃發亮的快樂週六，特別邀請李芷婷及幽靈水晶現場演出，當天還有特別的活動，有機會獲得天使破壞者與露希妲的實體專輯、偶像小卡，詳細活動內容將待日後公布。
《波拉西亞戰記》集結旅團團結之力痛快戰鬥的快樂
首次參展的《波拉西亞戰記》此次將帶著目前最強大的BOSS「賽爾卡林」霸氣現身，打造令人顫慄的特色打卡區，遊戲中極具代表性的圖騰獸也將進駐，讓玩家一賭他的霸氣英姿。歡慶開服滿一個月，亦將募集各大旅團線下齊聚展現引以為傲的團結之力。
此外，現場活動更是豐富，除了每日專屬體驗活動「賽爾卡林破防戰」，讓玩家實際操作角色體驗他的強大外，還有假日限定舞台活動「KOLx幻影追追追」！只要完成展區各項指定任務，就可獲得「坐騎召喚高級禮物*1」、「造型召喚高級禮物*1」、「一般造型召喚(11次)*1」、「一般坐騎召喚(11次)*1」、「高級追隨者契約(11次)*1」等虛寶，也有機會抽中Q版圖騰獸手機支架以及《波拉西亞戰記》造型滑鼠墊，詳細活動內容將待日後公布。
《櫻桃小丸子元氣版》充滿童趣享受祭典的快樂
每個人童年一定都有的經典角色櫻桃小丸子，這次換上繽紛的祭典和服，以超Chill的夏季慶典為展區布置主軸，讓玩家不用出國就可以感受到原汁原味的日系祭典風，還有操偶師大展身手，玩家們可以跟超可愛的櫻桃小丸子角色互動。
現場完成指定任務，還能體驗道地的一番賞抽獎，有機會將18吋小丸子娃娃，以及盲盒、帆布袋、杯墊、手機氣囊支架以及貼紙等專屬周邊帶回家！假日還有限定活動「一起丸，更好玩！關卡Battle賽」，參加挑戰領大獎！詳細活動內容將待日後公布。
《小橘編與柑姆的遊戲日常》呆萌可愛的日常快樂
超級呆萌的「小橘編」及嘲諷滿點的肥宅橘貓「柑姆」，兩人歡樂的打鬧生活就是日常的快樂泉源！登陸漫畫博覽會的小橘編及柑姆，將化身為夢想會所的研究員，串聯每個遊戲的特色元素，為大家調製專屬的快樂秘方，粉絲們快來攤位尋找吧！此外，官方也準備「逛展神器」大提袋，讓你把心儀的周邊帶著走；完成指定任務還可以獲得超可愛的「工作日常 感壓圖鑑貼紙」，每日數量有限，贈完為止，詳細資訊以現場公告為主。
今夏不當橘外人！天天發放200張夢境通行證 共赴「造夢橘製所」抽大獎
漫博門票天天送！「橘子嘉年華」線上活動即日起至7月24日搶先開跑，凡至活動官網輸入專屬邀請碼「Gamafun20243」，即有機會抽中每日限量200張入場門票，每人每日皆有乙次抽獎機會，活動期間天天登陸天天抽！此外，7月25日至29日漫博會期間，只要來到「造夢橘製所」挑戰關卡任務蒐集快樂密技，即可參加抽獎，有機會贏得Macbook Air、Apple iPad 10、Marshall Willen攜帶式藍牙喇叭等多項大獎。